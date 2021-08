Žilinčania rešpektujú skúsenosti Jablonca, Staňo: Šance sú 50 na 50

EKL, 1. zápas play off:

štvrtok, 20.00



FK Jablonec - MŠK ŽILINA /rozhodujú: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen/

Jablonec 18. augusta (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina nastúpia na 1. zápas play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) na ihrisku Jablonca s rešpektom k súperovi, ale aj vierou vo vlastné sily. Podľa trénera Pavla Staňa sú skúsenosti na strane domácich, no verí v mladícku energiu svojich zverencov. Tí sa do dejiska zápasu presunuli netradične vlakom.povedal kapitán Ján Minárik.Žilinčania by proti Jabloncu radi pokračovali v úspešnom európskom ťažení a v prípade postupu ich čaká tretia účasť v skupine v pohárovej Európe. Hlavný kormidelník "šošonov" Pavol Staňo si uvedomuje silu súpera, ktorý bude mať v prvom zápase výhodu domáceho prostredia:Žilinčania už v prebiehajúcej sezóne EKL eliminovali gruzínsky Dila Gori, cyperský Apollon Limassol aj kazašský Tobol Kostanaj. Prehral len v odvete v Gruzínsku v 1. predkole a raz remizoval na pôde Limassolu v prvom súboji 2. predkola.Jablonec sa do EHL presunul po vypadnutí v 3. predkole Európskej ligy po dvoch prehrách so Celticom Glasgow (2:4 d, 0:3 v). Jeho tréner Petr Rada sa uznanlivo vyjadril k sile súpera a zároveň dodal:Podľa trénera Žiliny sú šance na postup vyrovnané.uviedol Pavol Staňo, ktorý na otázku na favorita zápasu odpovedal: