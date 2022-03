Žilinčania vypadli v UEFA Youth League po rozstrele so Salzburgom

Youth League UEFA - osemfinále /na jeden zápas/:



MŠK Žilina - RB Salzburg 1:1 (1:0) - na strely zo značky 11 m 3:4



Góly: 37. Addo - 65. Šimič (z 11 m). Rozhodovali: Farrugia Cann - Portelli, Spencer (všetci Malta), ŽK: Owusu, Leitner, Vaľko - Zeteny, 5625 divákov.



Žilina: Belko – Mynář, Leitner, Aremeyaw, Owusu - M. Sauer, Oravec (71. Stojčevski), Šnajder (71. Talakov) - Kaprálik, Vaľko (87. Jambor), Addo (55. L. Sauer)

Salzburg: Stejskal - Atiabou, Baidoo, Wallner, Ibertsberger - Kameri (87. Hofer), Halwachs, Omoregie - Reischl (66. Diakite) - Šimič, Agyekum (66. Zeteny)

Žilina 2. marca (TASR) - Mladí futbalisti MŠK Žilina nepostúpili do štvrťfinále Youth League UEFA. V stredajšom domácom stretnutí podľahli RB Salzburg 3:4 po jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1Mladí Žilinčania hrali od úvodu aktívne a snažili sa skórovať. Podariť sa im to mohlo už v 6. min, no Stejskal najprv zlikvidoval pokus z diaľky, ktorý vyslal Owusu a nepochodil ani Addo z dorážky. Český brankár Salzburgu musel ukázať svoje schopnosti aj v 21. min, keď ho zblízka neprekonal Mário Sauer. Do zaslúženého vedenia sa Žilina dostala v 37. min. Addo vystihol na veľkom vápne rozohrávku súpera, pretlačil sa pred brankára Stejskala a poslal loptu pomedzi jeho nohy do siete.Po zmene strán výrazný nápor zo strany Salzburčanov neprišiel. Naopak, v 47. min sa mohli Žilinčania rútiť do prečíslenia, no Šnajder s M. Sauerom nezvládli situáciu a bol z toho ofsajd. Po hodine hry neskórovali "žlto-zelení" ani po rohovom kope, a tak prišiel trest. Šimič ukázal svoju rýchlosť, prenikol do šestnástky a keď zacítil kontakt od Aremeyawa, padol na zem. Pokutový kop v 65. min sám premenil. Po góle hráči rakúskeho tímu ožili a v závere riadneho hracieho času mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, v 89. min však Diakite z uhla trafil iba bočnú sieť. Po 90. min sa nepredlžovalo a hneď sa kopali jedenástky. Hostia zlyhali ako prví, no z bieleho bodu potom neuspeli ani Kaprálik a Jambor a tak medzi elitnú osmičku postúpil rakúsky tím.hlas po zápase /zdroj: TV Dajto/, tréner Žiliny: "."