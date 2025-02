Žilinčania zvládli v Bystrici boj o 4. miesto, Baláž: Ťažký zápas

Banská Bystrica 22. februára (TASR) - Žilinskí hokejisti sú po piatkovom 50. kole Tipos extraligy naďalej na štvrtej pozícii v tabuľke. Na ľade Banskej Bystrici zvíťazili 2:1 a nedovolili domácemu tímu sa na nich dotiahnuť, respektíve preskočiť ich. Naopak svoj náskok natiahli už na rozdiel piatich bodov. Zásluhu má na tom najmä dobrá defenzíva mužstva a takisto i otvárací gól zápasu Jozefa Baláža.



Dvadsaťpäťročný útočník sa presadil v prvej tretine z jedinej vyloženej šance stretnutia. Po zisku troch bodov netajil: "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas o šesť bodov. Bol najmä bojovný, už taký play off. Chceli sme ho vyhrať a robili sme pre to všetko. Všetci sa tlačia do prvej šestky. Teší nás, že máme dobrú formu, dúfam, že budeme v nej pokračovať a prenesieme ju aj do vyraďovačej časti. Banská Bystrica môže byť náš súper v play off, aj preto to bol tento zápas bez väčších šancí."



Pokým Žilinčania vyhrali piaty duel za sebou, Bystričanom sa nepodarilo natiahnuť šnúru štyroch víťazstiev v sérii. Debut pre útočníka 'baranov' Oleksija Mykluchu mal tak trpkú príchuť, čo ani v mix zóne pred novinármi neskrýval: "Bol to play off zápas, rozhodovali detaily. Mali sme šance v druhej časti, nevyužili sme ich. Prvú tretinu sme zaspali. Prehrali sme ju 0:1, nevyužili sme v nej presilovku. Škoda, že sme to nezvládli, rozhodli maličkosti. Mali sme šance aj my aj oni, no musíme využiť presilovky a viac sa tlačiť do bránky. Ísť tam a dorážať puky. O tom sú play off zápasy."



Myklucha na poslednú chvíľu prestúpil do Banskej Bystrice zo Spišskej Novej Vsi, kde sa mu v tejto sezóne príliš nedarilo. Pod Urpínom chce všetkých presvedčiť o svojich kvalitách. "Ja som sa cítil na ľade v pohode, aj chlapci mi pomohli. Je tu menšie ihrisko, takže musím si na to zvyknúť. Liga je teraz vyrovnaná, bude to ešte zaujímavé v tom boji o prvú šestku. Máme ešte päť zápasov, tak musíme hrať svoju hru a tú šestku môžeme uhrať," dodal.



Banskobystričania si domácou prehrou so Žilinou skomplikovali umiestnenie v prvej šestke. Nielenže sa nedotiahli na štvrtú Žilinu, ale dýcha im už na chrbát šiesty Slovan so stratou troch bodov a siedmy Poprad so štvorbodovým mankom. Práve pod Tatry vycestujú v nedeľu. "Pozeráme sa okolo v tabuľke, hlavne dole, pretože tá prvá šestka je pre nás dôležitá. Sústredíme sa na seba, každý jeden zápas je pre nás najdôležitejší. Samozrejme, mrzí nás prehra so Žilinou a vieme, že boj o prvú šestku bude ešte veľký. V play off si súpera nevyberáte. So Žilinou to boli medzi nami vždy vyrovnané stretnutia, vždy o nejakých chybách, detailoch. My sme tých chýb v piatok spravili viac a preto sme prehrali," skonštatoval bystrický kouč Vladimír Országh.