Žilinčanky a Slovan pokračujú aj po 4. kole bez prehry

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tretie víťazstvo zaznamenali hráčky KOOPERATIVA Slávia EUBA, Trnavu zdolali 3:1.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Volejbalistky VA UNIZA Žilina zostali nezdolané aj po 4. kole Niké extraligy. V sobotnom stretnutí vyhrali nad ŠKM Liptovský Hrádok 3:0. Bez prehry pokračuje aj VK Slovan Bratislava, v Novom Meste nad Váhom zvíťazil 3:1. Tretie víťazstvo zaznamenali hráčky KOOPERATIVA Slávia EUBA, Trnavu zdolali 3:1.



Niké extraliga žien - 4. kolo:

ŠVK Pezinok - Volley project UKF Nitra 0:3 (-21, -15, -13)

69 minút, rozhodovali: Gála, Juráček.



VA UNIZA Žilina - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (12, 14, 13)

73 minút, rozhodovali: Andrejčák, Hrčka, 612 divákov.



HIT UCM Trnava - KOOPERATIVA Slávia EUBA 1:3 (-18, -16, 25, -12)

107 minút, rozhodovali: Čuntala, Gerboc, 186 divákov.



VK Nové Mesto nad Váhom - VK Slovan Bratislava 1:3 (-22, 19, -14, -20)

112 minút, rozhodovali: Malík, Viktoríni-Lisá, 527 divákov.
