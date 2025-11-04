< sekcia Šport
Žilinčanky neprešli cez Holte, Brusno zdolalo v úvodnom zápase Bergen
Lepší vstup do úvodného kola zaznamenali hráčky VK PIRANE Brusno, ktoré doma zdolali nórsky TIF Viking Bergen 3:1.
Autor TASR
Žilina 4. novembra (TASR) - Volejbalistky VA Uniza Žilina prehrali s Holte IF aj v odvetnom stretnutí 1. kola Challenge Cupu. Na palubovke dánskeho družstva podľahli rovnakým výsledkom ako v domácom prostredí 1:3 na sety a do ďalšej fázy postúpil ich súper. Lepší vstup do úvodného kola zaznamenali hráčky VK PIRANE Brusno, ktoré doma zdolali nórsky TIF Viking Bergen 3:1.
Challenge Cup, 1. kolo:
prvý zápas:
VK PIRANE BRUSNO – TIF Viking Bergen 3:1 (-22, 11, 19, 20)
95 minút, rozhodcovia: Asgarovová (Azer.), Dos Santos (Ír.), 200 divákov
odveta:
Holte IF - VA UNIZA ŽILINA 3:1 (-22, 19, 15, 19)
103 minút, rozhodcovia: Gudmundsson (Isl.), Burheimová (Nór.), 452 divákov
/prvý zápas: 3:1, postúpilo Holte/
prvý zápas:
VK PIRANE BRUSNO – TIF Viking Bergen 3:1 (-22, 11, 19, 20)
95 minút, rozhodcovia: Asgarovová (Azer.), Dos Santos (Ír.), 200 divákov
odveta:
Holte IF - VA UNIZA ŽILINA 3:1 (-22, 19, 15, 19)
103 minút, rozhodcovia: Gudmundsson (Isl.), Burheimová (Nór.), 452 divákov
/prvý zápas: 3:1, postúpilo Holte/