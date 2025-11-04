Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinčanky neprešli cez Holte, Brusno zdolalo v úvodnom zápase Bergen

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lepší vstup do úvodného kola zaznamenali hráčky VK PIRANE Brusno, ktoré doma zdolali nórsky TIF Viking Bergen 3:1.

Autor TASR
Žilina 4. novembra (TASR) - Volejbalistky VA Uniza Žilina prehrali s Holte IF aj v odvetnom stretnutí 1. kola Challenge Cupu. Na palubovke dánskeho družstva podľahli rovnakým výsledkom ako v domácom prostredí 1:3 na sety a do ďalšej fázy postúpil ich súper. Lepší vstup do úvodného kola zaznamenali hráčky VK PIRANE Brusno, ktoré doma zdolali nórsky TIF Viking Bergen 3:1.



Challenge Cup, 1. kolo:

prvý zápas:

VK PIRANE BRUSNO – TIF Viking Bergen 3:1 (-22, 11, 19, 20)

95 minút, rozhodcovia: Asgarovová (Azer.), Dos Santos (Ír.), 200 divákov



odveta:

Holte IF - VA UNIZA ŽILINA 3:1 (-22, 19, 15, 19)

103 minút, rozhodcovia: Gudmundsson (Isl.), Burheimová (Nór.), 452 divákov

/prvý zápas: 3:1, postúpilo Holte/

