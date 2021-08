Žiline proti Jabloncu nechýba zdravé sebavedomie, tvrdí tréner Staňo

1. zápasy play off EKL 2021/2022:



15.00 Šachtar Karagandy - Maccabi Tel Aviv

18.00 Flora Tallinn - Shamrock Rovers

18.00 Karabach Agdam - FC Aberdeen

18.00 Raków Čenstochová - KAA Gent

18.00 KuPS Kuopio - Union Berlín

19.00 Hapoel Beer Ševa - Anorthosis Famagusta

19.00 Neftči Baku - Maccabi Haifa

19.00 Viktoria Plzeň - CSKA Sofia

19.00 Riga FC - Lincoln Red Imps

19.00 Žalgiris Vilnius - Bodo/Glimt

19.30 FC Bazilej - Hammarby

19.30 Fola Esch - Kajrat Almaty

19.30 Trabzonspor - AS Rím

20.00 Anderlecht Brusel - Vitesse Arnhem

20.00 Feyenoord Rotterdam - Elfsborg

20.00 FK Jablonec - MŠK ŽILINA /rozhodujú: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen/

20.00 PAOK Solún - NK Rijeka

20.00 Stade Rennes - Rosenborg Trondheim

20.00 Sivasspor - FC Kodaň

20.30 Pacos Ferreira - Tottenham Hotspur

21.00 LASK Linz - St. Johnstone

22.30 Santa Clara - Partizan Belehrad

Bratislava 18. augusta (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zabojujú v play off novej Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 proti českému FK Jablonec o svoju tretiu účasť v skupine v pohárovej Európe. Zaujímavosťou je, že pri oboch predchádzajúcich účastiach v skupinovej fáze "šošoni" vyradili v predkolách český tím, najskôr v roku 2008 Liberec v už neexistujúcom Pohári UEFA, resp. o dva roky neskôr slávne aj Spartu Praha v prestížnej Lige majstrov.Mladý výber trénera Pavla Staňa v EKL v tejto sezóne eliminoval gruzínsky Dila Gori, cyperský Apollon Limassol aj kazašský Tobol Kostanaj. Prehral len v odvete v Gruzínsku v 1. predkole a raz remizoval na pôde Limassolu v prvom súboji 2. predkola. Jablonec vypadol v 3. predkole Európskej ligy po dvoch prehrách so Celticom Glasgow (2:4 d, 0:3 v) a presunul sa do EKL. V konsolidovanom mužstve trénera Petra Radu, ktoré v minulej sezóne skončilo v lige tretie, sú okrem domácich hráčov len dvaja legionári - Slovák Jakub Považanec a ghanský útočník Torfiq Ali-Abubakar. V uplynulej sezóne mu gólmi výrazne pomáhal slovenský útočník Ivan Schranz, ktorý však už prestúpil do majstrovskej Slavie Praha.Do Jablonca slovenská výprava nabrala kurz už v utorok, duel je na programe vo štvrtok (20.00 h). Žilinčanov síce už nečakali letecké presuny ako v predchádzajúcich predkolách do Kazachstanu, Gruzínska a na Cyprus, ale opäť strávili cestou niekoľko hodín, keď vymenili lietadlo za vlak.Žilina v generálke nečakane utrpela vo Fortuna lige po troch výhrach prvú stratu, keď v popradskom NTC prehrala s nováčikom z Liptovského Mikuláša 1:2. "," povedal kouč Staňo, ktorý je presvedčený o konkurencieschopnosti tímu proti Severočechom: "."" povedal Rada. Zápas na štadióne Střelnice povedú dánski rozhodcovia, ako hlavný Jakob Kehlet, na čiarach mu budú asistovať Lars Hummelgaard a Heine Sörensen. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.Okrem Žilinčanov bude v hre aj viacero klubov slovenských legionárov. Turecký Trabzonspor s Marekom Hamšíkom v prvom zápase privíta AS Rím vedený portugalským trénerom Josem Mourinhom. Hamšík sa v premiére v tureckej lige prezentoval gólom aj asistenciou, keď Trabzonspor vyhral na pôde Yeni Malatyaspor 5:1. "" povedal kapitán slovenskej reprezentácie pre svoj web.Útočník Róbert Boženík s Feyenoordom Rotterdam bude chcieť zvládnuť dvojzápas s Elfsborgom, Arnhem s Matúšom Berom zasa s Anderlechtom Brusel. Viktoria Plzeň s Miroslavom Káčerom zabojuje o postup proti CSKA Sofia, Žalgiris Vilnius s Jakubom Sylvestrom proti Bodo/Glimt.