Žiline sa bod z Podbrezovej máli, Koštrna oponuje: Zaslúžená remíza

Podbrezová 28. júla (TASR) – V prvom kole futbalovej Niké ligy 2024/2025 sa v súboji medzi Podbrezovou a Žilinou zrodila bezgólová remíza. Na Horehroní mali viac vyložených šancí hostia spod Dubňa. Po väčšinu zápasu aj herne dominovali, avšak gól nestrelili.



Najbližšie mal k nemu stredopoliar Dominik Javorček, ktorý nevyužil dve sľubné príležitosti. Po zápase ho tieto situácie mrzeli: "Pri tej prvej v prvom polčase som už bol na hranici šestnástky, snažil som sa to vystreliť na prvú žrď, škoda, že som ju trafil a nepadlo to dnu. Pri druhej na začiatku druhého polčasu som loptu dočahoval v šmýkačke, bola dobrá od Kaprálika, ale znovu to bohužiaľ nepadlo."



Javorček uznal aj kvalitu Podbrezovej, ktorá po hodine hry bola vyrovnaným súperom a miestami zatlačila Žilinčanov, taktiež si vytvorila určité príležitosti na skórovanie. K duelu ešte dodal: "Stratili sme dva body podľa vývoju a množstva šancí, ale musíme si rozobrať, prečo nám záver duelu nevyšiel. V druhom polčase po prestriedaní súper už lepšie zatváral priestory a nevedeli sme sa potom dostať do šancí. Avšak v prvom polčase, ak by sme premenili naše príležitosti, tak to mohol byť iný zápas a mohli sme to v pokoji už iba dohrávať."



Podbrezovčania uhrali vzadu nulu aj vďaka dobrému výkonu brankára Adama Danka. Ten po bezgólovej remíze pre TASR povedal: "Riešil som pomerne dosť šancí súpera, na nedostatok práce sa nesťažujem. Našťastie sme to ubojovali. Chalani podali dobrý obetavý výkon, takže som rád za nulu. Mali sme ťažký prechod pri zakladaní útoku, Žilinčania získavali veľa lôpt a všade sme boli trošku neskôr, takže hlavne z krajov vznikali šance súpera. V druhom polčase po zmenách v zostave sa to vyrovnalo, mali sme tam aj tlak, ale gól už nepadol. Môžeme byť spokojní, že sme podali ako - tak dobrý výkon. Určite to mohlo byť lepšie, mohli sme aj vyhrať, no je to dobrý odrazový mostík do ďalšieho zápasu."



V podbrezovskej zostave sa v základe objavila aj nová posila v obranných radoch Kristián Koštrna. Kľúčové bolo, že eliminoval reprezentačného útočníka Dávida Ďuriša a spokojný mohol byť, že tím neinkasoval gól. Pre TASR uviedol: "Vedeli sme o útočnej kvalite Žiliny, z jednej strany bol Aďo Kaprálik, z druhej Dávid Ďuriš, vpredu Bile, no sústredili sme sa na udržanie nuly vzadu. A hoci sme sa dlho nevedeli dostať k svojej hre, postupom času sme sa viac do toho dostávali a dokázali sme Žilinu aj zatvoriť. S niektorými sme hrali prvýkrát spolu a potrebovalo to nejaký čas. Myslím si, že toto mužstvo má obrovský potenciál. Verím, že táto remíza nám pomôže, máme na čom stavať. Šance tam v druhej polovici druhého polčasu boli. Myslím si, že je to zaslúžená remíza."



S Koštrnom po zápase nesúhlasil žilinský navrátilec do útoku Adrián Kaprálik: "Väčšinu zápasu sme diktovali tempo a hlavne v prvom polčase sme mali streliť gól. Chýbal nám väčší pokoj vo finálnej fáze. Mali sme brať tri body, boli sme jednoznačne lepší." Kaprálik sa však nevyhol ani kritike na svoju adresu: "Futbal mi chutil, ale chcem od seba viac. Nie som spokojný so svojim výkonom. Pri šanci v druhom polčase ak strieľam a neprihrávam na zadnú žrď, tak by to bol určite gól. Niekedy treba zobrať viac zodpovednosti na seba a boli by sme sa radovali teraz."