ŽILINE SA PODARIL HUSÁRSKY KÚSOK: Otočila duel po prihrávke brankára

Žilina 27. augusta (TASR) - Piate kolo futbalovej Niké ligy prinieslo pod Dubňom zápas dvoch rozdielnych polčasov. Prinieslo tiež emotívne víťazstvo MŠK Žilina v pomere 3:2 nad Zlatými Moravcami. Žilinčania po ňom zostali na čele neúplnej tabuľky, ViOn klesol z 10. na predposledné miesto.



Zlaté Moravce vstúpili do prvého polčasu výborne, obetavý, behavý výkon pretavili do vedúceho gólu Karola Mondeka v 14. minúte. Ten istý hráč pridal aj druhý gól hostí o dvanásť minút neskôr. "Úvod zápasu, rovnako tak i celý prvý polčas sme mali výborný. Boli sme rýchli, presní, nedovolili sme Žiline dostať sa do tlaku," uviedol dvojgólový strelec.



Žilina ešte do prestávky znížila a záver zápasu priniesol najskôr vyrovnanie a posledná minúta i víťazný gól domácich. Ten sa zrodil po tom, ako hostia nezvládli rýchly protiútok a po odkope brankára Belka rozhodol Eric Bille. "V druhom polčase to bolo iné, Žilina nás zatvorila do defenzívy a toto sa nám nesmie stať. Vyhrávať o dva góly a napokon nemať ani bod, to je naozaj smutné," dodal Mondek.



Tréner ViOnu Vladimír Cifranič si na tlačovej konferencii nedával servítku pred ústa a zobral prehru na seba. "Prvý polčas sme hrali výborne, diváci videli pekný futbal. Boli sme aktívni, vysoko sme napádali, dostali sme sa do vedenia. V úvode druhého polčasu sme prestriedali, zmenili sme rozostavenie a to bola moja chyba, beriem v tomto prehru na seba. Dali sme do hry tretieho stopéra, nepodržali sme loptu, domáci nás dostali pod veľký tlak. Vyrovnávajúci gól bol otázkou času. Futbal je niekedy krutý, verím však, že naša nastúpená cesta je správna a všetko sa nám vráti."



Pozitívne emócie vládli po zápase na trávniku i v šatni Žiliny. So širokým úsmevom pred novinárov predstúpil strelec víťazného gólu, iba 18-ročný útočník Bile z Pobrežia Slonoviny. "Dnes to bol ťažký, náročný zápas. Išiel som do hry s tým, že mám zdramatizovať duel, ale nemám byť pod tlakom a mám si zápas užiť. Bol to môj prvý ligový duel za Žilinu a zároveň prvý gól, veľmi sa teším. Dúfam, že budeme na prvom mieste v tabuľke čo najdlhšie."



Žilinský kormidelník Jaroslav Hynek uviedol, že to bolo jeho najemotívnejšie víťazstvo v Žiline. "Bol to zápas ako na hojdačke, s mimoriadne emotívnym záverom. Takáto otočka nám ukázala, ako sú hráči schopní bojovať až do konca zápasu. Verím, že to správne uchopíme a tento zápas mužstvo využije na budovanie charakteru. Ja osobne som veril vo víťazstvo do posledného hvizdu, je to krásna emócia."