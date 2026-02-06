< sekcia Šport
Žilinskí hokejisti zvíťazili na ľade Prešova 5:2
Domáci po úvodnej tretine viedli vďaka zásahu Alexandra Avcina, ale za hostí v prostrednom dejstve otočili Michal Juščák s Kamilom Walegom.
Autor TASR
Prešov 6. februára (TASR) - Žilinskí hokejisti ukončili štvorzápasovú sériu prehier v Tipsport lige. V piatkovom stretnutí 45. kola nadviazali na stredajší triumf v Slovenskom pohári a zvíťazili na ľade Prešova 5:2. V tabuľke najvyššej slovenskej súťaže sa posunuli na štvrtú pozíciu, Prešovčania prehrali šiestykrát za sebou a sú naďalej poslední.
Domáci po úvodnej tretine viedli vďaka zásahu Alexandra Avcina, ale za hostí v prostrednom dejstve otočili Michal Juščák s Kamilom Walegom. Začiatkom tretej tretiny už Žilinčania viedli 3:1 a hoci domáci Patrik Frič strelil kontaktný gól, o triumfe hostí definitívne rozhodli Daniel Gachulinec a Miroslav Mucha.
Tipsport liga - 45. kolo:
HC Prešov - Vlci Žilina 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Góly: 11. Avcin (Indrašis, MacDougall), 42. Frič (Chatrnúch, Laurenčík) - 31. Juščák (Mucha), 34. Walega (Ranford, Chicoine), 41. Kolenič (Walega, Korenčík), 51. Gachulinec (Chicoine, Korczak), 57. Mucha (Ranford, Korczak). Rozhodovali: Moller, Kocúr - Janiga, Tomáš, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1434 divákov.
Prešov: Vyletelka - Brincko, MacDougall, Kadyrov, Nátny, Chatrnúch, Laurenčík, Blaško - Avcin, Berlev, Indrašis - Cormier, Suja, Valigura - Frič, Bortňák, Feranec - Jokeľ, Maruna, Chalupa
Žilina: LaCouvée - Chicoine, Korenčík, Kotvan, Pobežal, Jakubík, Gachulinec - Ranford, Korczak, Baláž - Tkáč, Walega, Kolenič - Koyš, Galamboš, Vašaš - Mucha, Juščák, Beták
