Žilinskí mladíci majú skalp ďalšieho giganta, Kóša: Užili sme si to
V minulosti už v najprestížnejšej klubovej súťaži dorastencov vyradili Spartu Praha, Inter Miláno či Borussiu Dortmund.
Autor TASR
Žilina 3. februára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina sa dostali medzi elitnú šestnástku v mládežníckej Lige majstrov. V minulosti už v najprestížnejšej klubovej súťaži dorastencov vyradili Spartu Praha, Inter Miláno či Borussiu Dortmund a v utorok si na konto pripísali skalp ďalšieho giganta, keď vyradili v šestnásťfinále FC Liverpool 2:1. Meno svojho osemfinálového súpera sa dozvedia po piatkovom žrebe.
Vypredaný žilinský štadión zažil ďalší neopakovateľný večer. Zápas pritom nezačal pre domácich ideálne. Vo štvrtej minúte zápasu sa do šance dostal Kieran Morrison a krížnou strelou otvoril skóre. Ak však niekto čakal, že mladých zverencov Michala Kijačika tento gól položí, tak sa mýlil. „Teším sa, že sme sa dokázali do zápasu vrátiť, keďže sme prakticky od úvodu prehrávali. Morrison urobil presne to, na čo sme sa chystali, ale ukázala sa jeho individuálna kvalita,“ povedal po zápase kormidelník Žiliny a pokračoval: „O to viac si cením to, že sme sa do zápasu vrátili, v druhej polovici prvého polčasu sme si vytvorili mohutný tlak a ukázali sme, že máme veľkú kvalitu, aj keď proti nám stál silný súper.“
Odmenou za obrovskú snahu bol pre Žilinčanov gól v 36. minúte. Jediný legionár v zostave MŠK, 18-ročný poľský mládežnícky reprezentant Fabian Bzdyl, vyrovnal parádnym volejom z hranice šestnástky a otvoril cestu za postupom. „Cez polčasovú prestávku sme si hlavne povedali, že môžeme vyhrať. Trochu sme zahustili stred poľa, nechali sme súpera hrať a z toho padol gól Fera Kóšu na 2:1,“ tešil sa 38-ročný kouč Kijačik a vyzdvihol Kóšu i celú akadémiu MŠK: „Fero je podľa mňa najlepší hráč ročníka 2006 a ak mu zdravie vydrží, tak som si istý, že bude seniorský reprezentant Slovenska. Má veci, ktoré sa u slovenských futbalistov hľadajú veľmi ťažko. Zároveň však platí, že máme skvelú akadémiu, vedenie a celý klub. Tvrdo pracujeme a to sa ukazuje na výsledkoch. Platí, že nemám rád slová ako ´poďme si to užiť alebo uvidíme ako to dopadne´. Nie. Ak hráte futbal, tak chcete vyhrávať a my v Žiline chceme víťaziť.“
Strelec druhého a zároveň postupového gólu Žiliny zo 65. minúty František Kóša netajil nadšenie: „Ešte si to celé neuvedomujem, mám v sebe adrenalín, navyše som mal do včera teploty,“ prezradil mládežnícky reprezentant Slovenka. „Zápas sme si užili, bol to skvelý kolektívny výkon a veľmi nám pomohli fanúšikovia, za čo im nesmierne ďakujeme. Od úvodu sme prehrávali, ale vôbec sme si to nepripúšťali. Dnes to bol náš večer.“ Tesne pred gólom ešte Kóša trafil ľavú žrď súperovej bránky: „Od začiatku som sa snažil dostávať sa do šancí. Niečo nevyšlo, šanca pri góle áno a ten pocit, keď vám tlieska desaťtisíc ľudí, to je niečo neopísateľné,“ vyznal sa mladý odchovanec Žiliny. Stres však naňho v zápase nedoliehal: „Pred pár rokmi by to bolo asi iné, iste by mi taký počet fanúšikov nebol ľahostajný a stres by bol na mieste. S pribúdajúcimi skúsenosťami je to iné, zápasy si užívam.“
