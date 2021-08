Žilinu čaká proti Jabloncu náročná úloha, Staňo: Budeme bojovať

Odvetné zápasy play off EKL 2021/2022 (časy sú v SELČ):



16.00 Kajrat Almaty - Fola Esch, prvý zápas 4:1

18.00 MŠK ŽILINA - FK Jablonec, prvý zápas 1:5 /rozhodujú: Kristo Tohver - Silver Koiv, Sten Klaasen (všetci (Est.)/

18.00 Bodö/Glimt - Žalgiris Vilnius, prvý zápas 2:2

18.00 Lincoln Red Imps - FC Riga, prvý zápas 1:1

19.00 Anorthosis Famagusta - Hapoel Beer Ševa, prvý zápas 0:0

19.00 AS Rím - Trabzonspor, prvý zápas 2:1

19.00 CSKA Sofia - Viktoria Plzeň, prvý zápas 0:2

19.00 Elfsborg IF - Feyenoord Rotterdam, prvý zápas 0:5

19.00 FC Kodaň - Sivasspor, prvý zápas 2:1

19.00 Hammarby IF - FC Bazilej, prvý zápas 1:3

19.00 Maccabi Haifa - Neftči Baku, prvý zápas 3:3

19.00 Rosenborg Trondheim - Stade Rennes, prvý zápas 0:2

19.00 Vitesse Arnhem - Anderlecht Brusel, prvý zápas 3:3

19.30 Maccabi Tel Aviv - Šachtar Karagandy, prvý zápas 2:1

20.00 KAA Gent - Raków Čenstochová, prvý zápas 0:1

20.00 NK Rijeka - PAOK Solún, prvý zápas 1:1

20.00 St. Johnstone - LASK Linz, prvý zápas 1:1

20.15 Union Berlín - KuPS Kuopio, prvý zápas 4:0

20.45 FC Aberdeen - Karabach Agdam, prvý zápas 0:1

20.45 Shamrock Rovers - Flora Tallinn, prvý zápas 2:4

20.45 Tottenham Hotspur - FC Pacos de Ferreira, prvý zápas 0:1

21.00 Partizan Belehrad - CD Santa Clara, prvý zápas 1:2

Žilina 25. augusta (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina nastúpia na odvetu play off Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 proti českému tímu FK Jablonec s mimoriadne náročnou úlohou. Pokúsia sa v domácom prostredí dohnať štvorgólovú stratu z prvého merania síl. Duel má výkop vo štvrtok 26. augusta o 18.00 h."Žlto-zelení" na pôde severočeského súpera prehrali vysoko 1:5. "" vyhlásil odhodlane tréner Žiliny Pavol Staňo pre klubovú stránku.Žilinčania sa v sezóne prezentujú ofenzívnym futbalom, aj v nedeľňajšom zápase 5. kola Fortuna ligy dokázali zdolať Senicu 3:0. "" požiadal o podporu Staňo.Ak hráči spod Dubňa neuspejú, z postupu do skupinovej fázy súťaže sa bude tešiť aj stredopoliar Jablonca Jakub Považanec, ktorý sa strelecky presadil v úvodnom zápase. V hre budú vo štvrtok aj ďalší Slováci. Turecký Trabzonspor s Marekom Hamšíkom sa pokúsi o prekvapenie na trávniku AS Rím, v prvom stretnutí prehral 1:2. Tím Róberta Boženíka Feyenoord Rotterdam bude hájiť päťgólový náskok na pôde švédskeho Elfsborgu, ďalší holandský klub Vitesse Arnhem s Matúšom Berom čaká vyrovnaný súboj s Anderlechtom Brusel. Prvé meranie síl sa skončilo nerozhodne 3:3. Viktoria Plzeň s Miroslavom Káčerom si do Sofie privezie náskok 2:0 proti CSKA. Žalgiris Vilnius s Jakubom Sylvestrom v prvom zápase s nórskym zástupcom Bodö/Glimt remizoval 2:2.