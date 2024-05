Žilka vypadol na MS v Abú Zabí v 2. kole

MS v Abú Zabí - výsledky:



Muži - do 90 kg



finále: Goki Tadžima (Jap.) - Nemanja Majdov (Srb.) na wazaari



o bronz: Tristani Mosachlišvili (Šp.) - Caramnob Sagaipov (Libanon) na wazaari, Erlan Šerov (Kirg.) - Christian Parlati (Tal.) na ippon



2. kolo: Mamedaly Ačildyjev (Turk.) - Peter ŽILKA (SR) na ippon







Ženy - do 70 kg



finále: Margaux Pinotová (Fr.) - Marie Eve Gahieová (Fr.) na wazaari



o bronz: Madina Taimazovová (Rus.) - Elisavet Telcidosová (Gréc.) na ippon, Šiho Tanaková (Jap.) - Gabriella Willemsová (Belg.) 2:0 na wazaari







Ženy - do 78 kg



finále: Anna-Maria Wagnerová (Nem.) - Alice Bellandiová (Tal.) na ippon



o bronz: Emma Reidová (V. Brit.) na ippon - Audrey Tcheumeo (Fr.) na ippon, Madelaine Malongová (Fr.) - I Džong-jun na ippon

Abú Zabí 22. mája (TASR) - Zlaté medaily si v stredu vybojovali na svetovom šampionáte džudistov v Abú Zabí Japonec Goki Tadžima v kategórii do 90 kg, Francúzka Margaux Pinotová vo váhe do 70 kg a Nemka Anna-Maria Wagnerová v kategórii do 78 kg. Slovenský reprezentant Peter Žilka vypadol v súboji kategórie do 90 kg v 2. kole, keď ho zdolal Mamedaly Ačildyjev z Turkménska na ippon.Tadžima získal svoj prvý titul svetového šampióna medzi dospelými a turnaj v Abú Zabí bol pre neho pravdepodobne vrchol sezóny. V Paríži na olympiáde by sa predstaviť nemal, keďže jasnou japonskou jednotkou v tejto váhe je Sanširó Murao. Tadžima zdolal vo finále Srba Nemanju Majdova v zlatom skóre na wazaari technikou učimata v čase 6:14 min. Pre Japonsko získal prvé zlato na MS v tejto váhe od roku 2005.Slovenský reprezentant Žilka mal v 1. kole voľno a v druhom absolvoval vyrovnaný duel, ktorý dospel až do zlatého skóre. Ani jednému z džudistov sa nepodarilo zabodovať technikou a obaja mali na konte po dve varovania, keď rozhodlo tretie šido pre Žilku, ktoré prišlo v čase 5:21.Pinotová zvládla vo finále francúzsky súboj, keď zdolala Marie Eve Gahieovú. V 19. sekunde predĺženia, keď mali obe džudistky na konte dve varovania, sa jej podarila technika osotogaeši a získala wazaari. Vo veku 30 rokov sa tak mohla tešiť z prvého individuálneho zlata na globálnom podujatí.Wagnerová si pripísala druhý majstrovský titul, keď uspela aj v Budapešti 2021. V boji o zlato zdolala Talianku Alice Bellandiovú na ippon, keď v 56. sekunde predĺženia predviedla úspešné šimewaza, čiže škrtiacu techniku.Vo štvrtok sa na tatami predstaví posledný slovenský zástupca. Čerstvý bronzový medailista z ME Márius Fízeľ nastúpi v najťažšej váhe nad 100 kg.