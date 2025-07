Zimmerman obsadil 8. miesto na MS juniorov v motokrose

Romagné 7. júla (TASR) - Slovenský reprezentant Maxim Zimmerman obsadil 8. miesto v triede MX85 na MS v motokrose na francúzskom okruhu v Romagne. Bolo to pre neho najlepšie umiestnenie na MS, v rokoch 2022 a 2023 skončil 21. v triede MX65.



Vo finálových jazdách v Romagne obsadil 7., resp. 8. miesto, za ktoré získal 14 a 13 bodov. Na víťazným Francúzom Rafaelom Mennillom zaostal o 17 bodov. „Počas dvoch dní sme sa stretli s náročnými podmienkami a technicky zložitou traťou. To preverilo naše schopnosti a odolnosť. V prvej finálovej jazde som mal katastrofálny štart, čo ma zosunulo na pozíciu na chvoste poradia. Počas jazdy som musel čeliť niekoľkým pádom, ale vďaka sústredeniu a odhodlaniu som sa dokázal prebojovať dopredu a nakoniec som dojazdil na 7. mieste. Druhá jazda bola o niečo lepšia, keďže som mal dobrý štart, ktorý mi umožnil získať lepšiu pozíciu už od začiatku. Aj v tejto jazde som však zažil niekoľko pádov, no podarilo sa mi udržať koncentráciu a nakoniec som preťal cieľovú čiaru na 8. mieste. Celkovo to boli náročné, ale poučné preteky, ktoré mi poskytli cenné skúsenosti a motiváciu do ďalších pretekov. Dopadlo to nad moje očakávania. Ani v jednej jazde som nedostal kolo a zdolal som aj veľmi dobrých súperov,“ uviedol Zimmerman.