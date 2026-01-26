Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zimná búrka spôsobila odloženie zápasu medzi Columbusom a Los Angeles

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Stretnutie medzi Columbusom a Los Angeles preto preložili na 9. marca.

Autor TASR
Columbus 26. januára (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL odložilo domáci zápas Columbusu Blue Jackets proti Los Angeles Kings, ktorý sa mal pôvodne odohrať v noci na utorok o 1.00 SEČ. Dôvodom je masívna zimná búrka, ktorá výrazne sťažila podmienky na cestovanie vo veľkej časti USA. V Columbuse v štáte Ohio napadlo takmer 30 cm nového snehu a teploty klesli výrazne pod bod mrazu. Stretnutie medzi Columbusom a Los Angeles preto preložili na 9. marca, informovala agentúra AP.
