Zimná búrka spôsobila odloženie zápasu medzi Columbusom a Los Angeles
Autor TASR
Columbus 26. januára (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL odložilo domáci zápas Columbusu Blue Jackets proti Los Angeles Kings, ktorý sa mal pôvodne odohrať v noci na utorok o 1.00 SEČ. Dôvodom je masívna zimná búrka, ktorá výrazne sťažila podmienky na cestovanie vo veľkej časti USA. V Columbuse v štáte Ohio napadlo takmer 30 cm nového snehu a teploty klesli výrazne pod bod mrazu. Stretnutie medzi Columbusom a Los Angeles preto preložili na 9. marca, informovala agentúra AP.