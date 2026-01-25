Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zimné Ázijské hry 2029 v Saudskej Arábii odložili na neurčito

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Rozhodnutie prišlo na základe dohody Saudskoarabského olympijského výboru a Ázijského olympijského výboru.

Autor TASR
Rijád 25. januára (TASR) - Zimné Ázijské hry, ktoré sa mali uskutočniť v roku 2029 v plánovanom saudskoarabskom futuristickom meste NEOM, odložili na neurčito.

Rozhodnutie prišlo na základe dohody Saudskoarabského olympijského výboru a Ázijského olympijského výboru. Podujatie zatiaľ nemá stanovený podľa agentúry AP nový termín a nebol ani uvedený dôvod odloženia. Podľa oficiálneho stanoviska má Saudská Arábia v najbližších rokoch organizovať samostatné podujatia v zimných športoch.

Pre kráľovstvo ide o prvý problém vo vízii zorganizovať významné športové podujatia v najbližšej dekáde. Saudská Arábia bude okrem iného hostiť MS vo futbale v roku 2034.
