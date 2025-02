Zimnú žiacku olympiádu podporila aj Vlhová

Štrbské Pleso 7. februára (TASR) - Premiérovej Zimnej žiackej olympiáde pre základné a stredné školy, ktorá sa uskutočnila 5. a 6. februára na Štrbskom plese, sa zúčastnilo vyše 400 žiakov. Potenciálnych budúcich reprezentantov Slovenska prišla okrem iného podporiť aj Petra Vlhová a tiež ďalší olympionici.



Športovci z celého Slovenska sa predstavili v zjazde, obrovskom slalome, slalome, ski crosse, snouboard crosse, bežci na lyžiach v šprinte a tímovej súťaži. "Páčilo sa mi tu. Bolo to skvelé. Veľa detí, ktoré si to užili spolu so mnou a verím, že táto tradícia bude pokračovať a na budúci rok príde ich ešte viac," uviedla v tlačovej správe Vlhová. Na podujatí dekorovala najlepších slalomárov.



"Štrbské pleso láka na oddych a športové dobrodružstvo v každom ročnom období. Verím, že aj toto podujatie podporí cestovný ruch v regióne a ukáže mladým lyžiarskym talentom možnosti športovania v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier," povedala generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.