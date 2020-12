VIDEO: Zimný štadión v B.Bystrici čaká rekonštrukcia za 5,5 mil. eur

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) – Zimný štadión v Banskej Bystrici čaká historicky najväčšia rekonštrukcia za celkovú sumu 5,5 milióna eur. Práce, ktoré odštartujú v polovici decembra, majú byť dokončené v priebehu desiatich mesiacov. Na tlačovom brífingu o tom informoval primátor mesta Ján Nosko.



„Dnešným podpisom zmluvy medzi mestskou spoločnosťou MBB a spoločnosťou Ingsteel dochádza k historicky najväčšej rekonštrukcii oboch hál zimného štadióna. Celková výška investície je 5,5 milióna eur, z toho 3,35 milióna eur je dotácia vlády SR ako podpora podujatia EYOF 2022,“ uviedol Nosko. Dodal, že celý proces projektu posúdil aj Útvar hodnoty za peniaze.







„Verím, že touto rozsiahlou rekonštrukciou zimného štadióna vytvoríme dôstojný stánok nielen pre našich Baranov, ale aj pre mládež a krasokorčuliarov,“ poznamenal Nosko s tým, že mesto si uvedomuje, v akej náročnej situácii sa aktuálne športové kluby nachádzajú. Na mestskom zastupiteľstve budú preto poslanci hlasovať aj o dotácii mesta z rozpočtu pre rok 2021 pre hokejovú mládež vo výške 120.000 eur a seniorský hokej vo výške 150.000 eur.







Zimný štadión čaká v najbližších mesiacoch kompletné zbúranie a výstavba novej západnej tribúny vrátane hlavného centrálneho vchodu. „V zázemí pod západnou tribúnou pribudnú štyri nové rozľahlé šatne pre mladých hokejistov, nové centrálne sociálne zariadenia, fan shop a športový obchod, reštaurácia a piváreň s krytou terasou i brúsiareň korčúľ,“ prezradil predseda predstavenstva MBB Dušan Argaláš s tým, že prestavbou sa zvýši aj kapacita západnej tribúny.



Na štadióne sa chystá aj prepojenie severnej, západnej a južnej tribúny, zateplenie všetkých objektov, výmena všetkých okien či rozsiahla rekonštrukcia tréningovej haly. Na hracej ploche pribudnú nové mantinely, diváci sa zas môžu tešiť na kvalitnejšie ozvučenie a osvetlenie. „Chceli sme pristúpiť k architektonickému riešeniu tak, aby to nebola rekonštrukcia typu opravíme-zateplíme, ale chceli sme do toho vniesť aj nový vizuál. Hlavný vstup bude symbolizovať akýsi vstup do ľadového chrámu, priestoru, kde sa odohrávajú zimné športy,“ povedal autor projektu Vladimír Hladký.







Riaditeľ spoločnosti Ingsteel Ivan Bezák tvrdí, že pozná očakávania verejnosti a urobí maximum pre to, aby hokejisti mohli na štadióne hrať na začiatku sezóny. „Som rád že sme vyhrali súťaž spomedzi ôsmich uchádzačov. Ponúkli sme najnižšiu cenu, verejný obstarávateľ tak ušetril 25 percent predpokladanej ceny, čo je viac ako 1,5 milióna eur,“ uviedol Bezák s tým, že pri obnove využijú skúsenosti z rekonštrukcií iných štadiónov.



Zimný štadión v Banskej Bystrici je najstarším prekrytým zimným štadiónom na Slovensku, ktorý v roku 2016 oslávil 50 rokov svojho prekrytia. Projektovanie zastrešenia prebiehalo v 1. polroku 1965, montáž v 2. polroku 1965 a sprístupnený bol v roku 1966, necelých desať rokov od spustenia prevádzky umelo chladenej ľadovej plochy. V novodobej histórii prešla komplexnou prestavbou južná a severná tribúna, pod ktorými sa vybudovalo zázemia pre hokejistov a divákov.