Zimný štadión v Dúbravke zrekonštruujú za 880-tisíc eur

Bratislava 3. októbra (TASR) – Zimný štadión v bratislavskej Dúbravke prejde výraznou rekonštrukciou. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v spolupráci so Správou telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR (STaRZ) a klubom HOBA Bratislava, ktorý na štadióne pôsobí, vynaloží na jeho inováciu dovedna 880-tisíc eur. Obnovená bude ľadová plocha a tiež strojovňa, ktorá je v havarijnom stave.



STaRZ prispeje na rekonštrukciu sumou 680-tisíc eur, SZĽH pridal ďalších 200-tisíc. Zúčastnené strany podpísali zmluvu o rekonštrukcii zimného štadióna v Dúbravke v piatok na pôde SZĽH. Nasledovať bude proces verejného obstarávania na zhotoviteľa, pričom s prácami by sa malo začať ešte v roku 2022.



„Veľmi sa teším rozhodnutiu o rekonštrukcii zimného štadióna na Harmincovej ulici, kde trénuje vyše 300 detí. Z mestského rozpočtu poputuje na inováciu 680-tisíc eur. V tejto súvislosti patrí veľká vďaka vedeniu mesta Bratislava a všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí rekonštrukciu schválili na svojom uplynulom zasadnutí. Nielenže potvrdili fungujúcu spoluprácu medzi STaRZ-om a SZĽH, ale tiež zveľadili skutočnosť, že Bratislava je hokejové mesto. Obrovská vďaka patrí aj členom výkonného výboru SZĽH, ktorí túto rekonštrukciu jednohlasne schválili. SZĽH ju podporí finančným príspevkom vo výške 200-tisíc eur,“ povedal riaditeľ organizácie STaRZ Ladislav Križan podľa stránky hockeyslovakia.sk.



Na margo spolupráce oboch organizácií dodal: „STaRZ týmto krokom potvrdil, že je výrazným podporovateľom slovenského hokeja. Okrem finančného príspevku na rekonštrukciu zimného štadióna v Dúbravke poskytol zväzu aj bohatú porciu ľadohodín na zariadeniach vo svojej správe pre účely všetkých reprezentačných tímov.“



Zimný štadión na Harmincovej ulici v bratislavskej Dúbravke je v zlom technickom stave. Aj preto na ňom v decembri 2019 vypukol požiar, pri ktorom zhorela strojovňa. Z dôvodu bezpečnosti a času potrebného na naliehavú opravu bol uzatvorený necelé dva mesiace. V apríli 2022 si na ňom klub HOBA Bratislava vybojoval postup z 1. ligy dorastu do Kaufland Extraligy dorastu. „Štadión v minulosti stavali ako súčasť akcie ZET, čo znamená, že je skutočne starý. Jeho havarijný stav vyplýva z únavy materiálu. Preto sme veľmi radi za rekonštrukciu, vďaka ktorej na ňom naďalej môžeme hokejovo pôsobiť. Rekonštrukciou musí prejsť strojovňa aj ľadová plocha. Po modernizácii bude štadión bezpečnejší a ponúkne kvalitnejšie zázemie,“ povedal predseda klubu HOBA Bratislava Branislav Semančík.



Radosť z obnovy ďalšieho zimného štadióna v hlavnom meste má aj Miroslav Lažo, regionálny rozvojový manažér SZĽH pre bratislavský región. Zároveň avizuje, že dúbravská hala nebude jedinou, ktorú v blízkej budúcnosti čaká inovácia. „Na viacerých hokejových štadiónoch v našom regióne sa podpísal zub času, preto je nevyhnutné pracovať na zveľaďovaní a skvalitňovaní hokejového prostredia. Podpisom zmluvy, ktorá umožní rekonštrukciu zimného štadióna na Harmincovej ulici, sme v spolupráci so STaRZ-om a klubom HOBA Bratislava zavŕšili jedenapolročné úsilie. Verím, že v otázke rekonštrukcie budeme postupovať rovnako úspešne aj pri Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Ružinove, ktorý je na rade.“