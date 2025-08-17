< sekcia Šport
Zinčenko by sa mal stať spoluhráčom Škriniara vo Fenerbahce
Istanbul 17. augusta (TASR) - Ukrajinský futbalista Oleksandr Zinčenko by mal prestúpiť z Arsenalu Londýn do Fenerbahce Istanbul. Podľa tureckého portálu sporx.com sa už oba tímy dohodli na podmienkach prestupu. Ako informuje zdroj, o 28-ročného obrancu má eminentný záujem tréner tureckého klubu Jose Mourinho.
Portál tiež informoval, že športový riaditeľ istanbulského klubu Devin Özek odcestoval do Londýna na stretnutie so svojím kolegom z Arsenalu Andreom Bertom. Turecká strana ponúkla 10 miliónov eur a kluby sa údajne dohodli takmer na všetkých detailoch. O hráča malo záujem aj Porto, klub údajne kontaktoval Arsenal aj futbalistu, ale oficiálnu ponuku nepodalo. Zinčenko by sa tak mal stať v najbližších dňoch spoluhráčom slovenského stopéra Milana Škriniara.
