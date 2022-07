Zinčenko podpísal dlhoročnú zmluvu s Arsenalom

Londýn 22. júla (TASR) - Ukrajinský futbalista Oleksander Zinčenko podpísal v piatok dlhoročný kontrakt s Arsenalom Londýn. Do tímu prichádza z Manchestru City a jeho nový klub mal zaňho zaplatiť 30 miliónov libier. Po angažovaní Gabriela Jesusa ide už o druhú posilu Arsenalu z kádra úradujúcich majstrov.



"Zinčenko je veľmi kvalitný hráč, rozšíri naše možnosti. Nie je to len o postoch, na ktorých môže hrať, ale aj o všestrannosti, ktorú nám poskytne v útoku i obrane," uviedol pre AFP tréner Mikel Arteta. So Zinčenkom spolupracoval aj v City, kde pôsobil ako asistent Pepa Guardiolu.



Dvadsaťpäťročný krajný obranca prišiel do Manchestru City v roku 2016 z ruskej Ufy. Následne odišiel na hosťovanie do holandského PSV Eindhoven a v Premier League debutoval v sezóne 2017/2018. Za tím si pripísal celkovo 128 štartov, no v prechádzajúcom ročníku ich odohral v najvyššej anglickej súťaži len pätnásť. S "Citizens" získal štyri ligové tituly, rovnaký počet ligových pohárov a jedenkrát sa tešil aj z FA Cupu. K Arsnealu, ktorý obsadil v uplynulej sezóne piate miesto, sa už pripojil na sústredení v Orlande.