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Zingasová a Kolesnik triumfovali na Skate America

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V nedeľu triumfovali so ziskom 201,88 bodov pred Francúzmi Jevgenijou Loparevovou a Geoffreym Brissaudom (195,28 b) a Čechmi Kateřinou Mrázkovou a Danielom Mrázkom (190,88 b).

Autor TASR
Everett 16. novembra (TASR) - Domáci krasokorčuliari Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik vyhrali súťaž tanečných párov na podujatí Skate America, ktoré je súčasťou prestížneho seriálu Grand Prix ISU. V nedeľu triumfovali so ziskom 201,88 bodov pred Francúzmi Jevgenijou Loparevovou a Geoffreym Brissaudom (195,28 b) a Čechmi Kateřinou Mrázkovou a Danielom Mrázkom (190,88 b).



Grand Prix - Skate America v Everette:

tanečné páry - konečné poradie:

1. Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik (USA) 201,88 b, 2. Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud (Fr.) 195,28, 3. Kateřina Mrázková, Daniel Mrázek (ČR) 190,88
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