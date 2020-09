Žitný a Vitaloš porušili životosprávu v HK Nitra, budú hrať za Levice

Nitra/Levice 17. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Roman Žitný a obranca Martin Vitaloš zamierili z HK Nitra do HK Levice. Dôvodom je porušenie životosprávy v extraligovej Nitre. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Vedenie HK Nitra preradilo dvojicu Martin Vitáloš, Roman Žitný na neurčito do farmárskych Levíc pre porušenie životosprávy," uviedla oficiálna stránka HK Nitra.



Devätnásťročný Vitaloš hral v uplynulých dvoch sezónach vo švédskom Rögle BK, pred siedmimi mesiacmi bol kapitán juniorskej reprezentácie na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov.



Žitný odohral jednu dorasteneckú a tri juniorské sezóny vo Fínsku. Po návrate na Slovensko hájil farby Košíc a v uplynulej sezóne si obliekal dres Slovana Bratislava.