< sekcia Šport
Zjazd mužov v Beaver Creeku presunuli o deň skôr na štvrtok
Informáciu sa lyžiari dozvedeli v stredu už pred druhým tréningom.
Autor TASR
Beaver Creek 3. decembra (TASR) - Prvý zjazd mužov v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára alpských lyžiarov sa v americkom stredisku Beaver Creek pôjde o deň skôr ako sa plánovalo. Organizátori v Colorade preteky pre nepriaznivú predpoveď počasia preložili z piatka na štvrtok 4. decembra o 19.00 SEČ.
Informáciu sa lyžiari dozvedeli v stredu už pred druhým tréningom. V Beaver Creeku sa má ísť ešte v sobotu super-g a v nedeľu obrovský slalom. O osude týchto pretekov sa má rozhodnúť neskôr. Informovala APA.
Informáciu sa lyžiari dozvedeli v stredu už pred druhým tréningom. V Beaver Creeku sa má ísť ešte v sobotu super-g a v nedeľu obrovský slalom. O osude týchto pretekov sa má rozhodnúť neskôr. Informovala APA.