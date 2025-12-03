Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zjazd mužov v Beaver Creeku presunuli o deň skôr na štvrtok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Informáciu sa lyžiari dozvedeli v stredu už pred druhým tréningom.

Autor TASR
Beaver Creek 3. decembra (TASR) - Prvý zjazd mužov v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára alpských lyžiarov sa v americkom stredisku Beaver Creek pôjde o deň skôr ako sa plánovalo. Organizátori v Colorade preteky pre nepriaznivú predpoveď počasia preložili z piatka na štvrtok 4. decembra o 19.00 SEČ.

Informáciu sa lyžiari dozvedeli v stredu už pred druhým tréningom. V Beaver Creeku sa má ísť ešte v sobotu super-g a v nedeľu obrovský slalom. O osude týchto pretekov sa má rozhodnúť neskôr. Informovala APA.
