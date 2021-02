Na zlato v zjazde si brúsia zuby mnohé, jednoznačnej favoritky niet

sobota, 13. februára



zjazd žien (11.00 h.)



MS 2019 (Are): 1. Ilka Štuhecová (Slov.), 2. Corinne Suterová (Švaj.), 3. Lindsey Vonnová (USA)



ZOH 2018 (Pjongčang): 1. Sofia Goggiová (Tal.), 2. Ragnhild Mowinckelová (Nór.), 3. Lindsey Vonnová (USA)



zjazdovka: Olympia delle Tofane, štart 2320 mnm, cieľ: 1560, dĺžka trate 2560 m, prevýšenie: 760 m, klesanie max. 65, priemer 30 percent

Cortina d'Ampezzo 12. februára (TASR) - Pri neúčasti talianskej lyžiarky Sofie Goggiovej je pole adeptiek na druhú ženskú medailovú sadu na MS v Cortine d'Ampezzo omnoho širšie. Kým v super-G potvrdila úlohu top favoritky Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, v sobotnom zjazde (11.00 h) sa musí počítať s jej krajankou Corinne Suterovou, Češkou Ester Ledeckou či Američankou Breezy Johnsonovou.Goggiová by po triumfoch v štyroch z piatich zjazdov v tejto sezóne Svetového pohára bola v podobnej pozícii ako vo štvrtok Gutová-Behramiová, lenže koncom januára sa zranila. Úradujúcej olympijskej šampiónke v tejto disciplíne chýba v zbierke zlato z MS rovnako ako Suterovej, ktorá v nej obhajuje malý glóbus a v prvých dvoch súťažiach tejto zimy obsadila prvé a druhé miesto. Striebro získala na predchádzajúcom šampionáte a po rovnakom kove v super-G bude v zjazde pomýšľať na prvú najcennejšiu medailu.Ledeckej chýbalo v super-G na pódiové umiestnenie iba šesť stotín sekundy a ďalšiu šancu bude mať v zjazde, v ktorom triumfovala v roku 2019 v kanadskom Lake Louise.vyhlásil Ledeckej tréner Tomáš Bank pre portál idnes.cz.Priebežná druhá pozícia v hodnotení disciplíny patrí v SP Johnsonovej, ktorá sa do špičky presadila v tomto ročníku. V úvodných štyroch súťažiach skončila zakaždým na tretej priečke, jedine vo švajčiarskej Crans Montane bola piata.citovala Johnsonovú agentúra AP.Američanka verí, že by jej v prípade triumfu nikto nepripomenul neúčasť Goggiovej:Na štart sa nepostavia Petra Vlhová ani Mikaela Shiffrnová. Obe dali prednosť tréningu pred nabitým druhým týždňom, v ktorom Slovenka absolvuje štyri a Američanka tri štarty.