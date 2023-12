Zjazd SP v Beaver Creeku zrušili pre husté sneženie

Beaver Creek 1. decembra (TASR) - Piatkový zjazd Svetového pohára alpských lyžiarov v americkom stredisku Beaver Creek sa neuskutočnil pre husté sneženie a zníženú viditeľnosť. Jury rozhodla o zrušení súťaže krátko po 20.30 SEČ.



Zjazd sa mal začať pôvodne o 18.45 SEČ, no vzhľadom na silné sneženie rozhodla najprv jury o odložení štartu. Organizátori sa snažili, aby sa preteky konali aspoň v skrátenej verzii, pričom by sa išlo o 21.00 SEČ z rezervného štartu. Podmienky sa však nezlepšili a po takmer dvojhodinovom odklade preteky napokon zrušili.



Počasie zatiaľ v tejto sezóne zjazdárom nepraje. Pre silné sneženie museli zrušiť už 11.-12. novembra úvodné dva zjazdy SP, ktoré mali pretekári absolvovať na novej atraktívnej zjazdovke pod Matterhornom v strediskách Zermatt a Cervinia. Jedny z pretekov by mali nahradiť 14. decembra vo Val Gardene. Zrušený bol aj októbrový obrovský slalom v rakúskom Söldene, ktorý stopli v priebehu 1. kola pre silný vietor. Posledným pretekárom, ktorý zišiel ľadovec Rettenbach, bol Slovák Adam Žampa. Muži tak zatiaľ stihli v alpskom kalendári absolvovať iba jednu súťaž - 18. novembra slalom v rakúskom Gurgli, ktorý vyhral domáci Manuel Feller.



Zostáva otázne, ako ovplyvní počasie ďalší program v Beaver Creeku. Na zjazdovke Birds of Prey je v sobotu naplánovaný ďalší mužský zjazd (18.45 SEČ), v nedeľu sa má ísť v tom istom čase super-G. Informácie pochádzajú z agentúr APA a DPA.