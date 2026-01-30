< sekcia Šport
Zjazd v Crans Montane po pádoch troch pretekárok zrušili
Kombinácia náročnej trate, viditeľnosti a hustého sneženia mala vplyv na preteky od samotného štartu, do cieľa prišli len tri zo šiestich lyžiarok na štarte.
Autor TASR
Crans Montana 30. januára (TASR) - Piatkový zjazd Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švajčiarskej Crans Montane organizátori predčasne ukončili po ťažkých pádoch troch pretekárok. Išlo o záverečnú generálku na zimné olympijské hry v Cortine d'Ampezzo.
Kombinácia náročnej trate, viditeľnosti a hustého sneženia mala vplyv na preteky od samotného štartu, do cieľa prišli len tri zo šiestich lyžiarok na štarte. V ochrannej sieti skončila víťazka tréningu Rakúšanka Nina Ortliebová, Nórka Marte Monsenová a tiež líderka priebežného poradia v tejto disciplíne Lindsey Vonnová. Problémy mal aj predjazdec a tak sa po niekoľkých desiatkach minút rozhodli organizátori predčasne ukončiť piatkové preteky.
Vonnová stratila kontrolu po skoku a skončila v ochrannej sieti. Po ošetrení sa postavila na lyže a pri zjazde sa snažila palicami udržiavať rovnováhu, pri čom sa snažila odľahčiť záťaž na ľavom kolene. Závažnosť prípadného zranenia 41-ročnej Američanky určia až vyšetrenia. Monsenovú odviezli so zakrvavenou tvárou z trate na nosidlách.
