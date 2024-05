ZLATÁ EURÓPSKA LIGA: Slovenky prehrali v Bratislave so Švédskom 0:3

Zlatá Európska liga žien /Bratislava/:



Švédsko - SLOVENSKO 3:0 (19, 23, 17)



Rozhodcovia: Szabo-Alexi (Rum.) a Daniil (Cyp.), 91 minút, 1900 divákov



Švédsko: L. Anderssonová, I. Haaková, Lazičová, Juleviková, A. Haaková, Nilssonová, libero E. Anderssonová (Gustafssonová, Van Leusenová, Malmová). Tréner: G. Bregoli

SLOVENSKO: Palgutová, Hrušecká, Kohútová, Šunderlíková, Körmendyová, Šepeľová, liberá Jančová a Magdinová (Fričová, Herdová, Boledovičová). Tréner: M. Mašek

Bratislava 31. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli vo svojom piatom vystúpení v tohtoročnej Zlatej európskej lige. V piatkovom zápase prehrali v Bratislave so Švédskom 0:3, po piatich dueloch majú na konte len šesť bodov za dve víťazstvá a majú už iba teoretickú šancu postúpiť na turnaj Final Four. Slovenky čaká v nedeľu šiesty a záverečný duel v skupine o 18.00 h opäť v Bratislave proti Slovinsku.Severankám síce patrí vo svetovom rebríčku miesto za Slovenkami, no prvý set zvládli lepšie po výsledku 25:19. V druhom dejstve družstvo Michala Mašeka viedlo o sedem bodov (12:5), no náskok stratilo a prehralo 23:25. V treťom Švédky viedli od úvodu a dotiahli duel do víťazného konca aj vďaka výkonu svojej najväčšej hviezdy a univerzálky Isabelly Haakovej, ktorú dosiahla celkovo 28 bodov.Prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko pred stretnutím poďakoval Michaele Abrhámovej, ktorá sa rozhodla ukončiť reprezentačnú kariéru. Za Slovensko odohrala 91 zápasov a v štatistikách jej s týmto počtom duelov patri jedenáste miesto.Švédky začali v úvode prvého setu lepšie a dostali sa do vedenia 6:3 a 11:8. Za stavu 9:13 si tréner slovenského tímu vyžiadal oddychový čas, ale Severanky to nespomalilo a dostali sa už do sedembodového náskoku (16:9). Domáce družstvo vrátila späť do hry kapitánka Palgutová a esom upravila na 11:16. Zverenky Bregoliho však kontrolovali náskok aj vďaka výkonu svojej najväčšej hviezdy Isabelly Haakovej a vyhrali set 25:19.Štart druhého dejstva vyšiel lepšie Slovensku, ktoré viedlo po ese Palgutovej 4:2. Švédky síce vyrovnali, no Hrušecká priamym bodom zo servisu opäť vrátila tímu dvojbodový náskok (6:4). Domáce reprezentantky zlepšili obranu oproti prvému setu a po smeči Šepeľovej bol stav 12:5. Severanky však bojovali, na súpera sa dotiahli (16:16) a po bloku viedli 18:17. Náskok už nepustili a dostali sa do vedenia 2:0 (25:23).Na začiatku tretieho setu sa družstvá držali na rozdiel jedného bodu. Potom však prišla na podanie I. Haaková a Švédky si vytvorili náskok 7:4. Postupne ho navýšili na 18:12. Domáce síce ešte bojovali, upravili na 16:20, no už sa nedokázali dotiahnuť na súpera.(Národné basketbalové centrum/GOPASS ARÉNA):sobota 1. júna: Slovinsko - Švédsko (18.00 h)nedeľa 2. jún: SLOVENSKO - Slovinsko (18.00 h)