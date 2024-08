Novozélandská golfistka Koová získala zlato

Golf, ženy:



finále: 1. Lydia Koová (N. Zél) -10, 2. Esther Henseleitová (Nem.) -8, 3. Lin Si-jü Janet (Čína) -7, 4. Bianca Pagdanganová (Fil.) -6, 4. Hannah Greenová (Aus.) -6, 4. Yang Ami (Kór. rep.) -6 4. Miju Jamašitová (Jap.) -6

Paríž 10. augusta (TASR) - Novozélandská golfistka Lydia Koová získala zlatú medailu na OH v Paríži. Po záverečnom štvrtom kole odsunula na striebornú pozíciu Nemku Esther Henseleitovú, bronz si odniesla Číňanka Lin Si-jü Janet.Dvadsaťsedemročná Koová ziskom zlata skompletizovala svoju medailovú zbierku z OH. V roku 2016 získala striebornú medailu, pred tromi rokmi na OH 2020 bola bronzová.