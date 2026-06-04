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Zlatá z OH 2024 Laurinová vynechala dopingové testy a dostala dištanc
Všetky súťažné výsledky 24-ročnej Francúzky dosiahnuté v období od 23. septembra minulého roka do 9. februára anulovali.
Autor TASR
Paríž 4. júna (TASR) - Francúzska olympijská šampiónka v taekwonde Althea Laurinová dostala dištanc na 20 mesiacov po tom, čo trikrát nesplnila povinnosť o poskytnutí svojej lokality pre potrebu dopingového testu. Informovala o tom Francúzska antidopingová agentúra (AFLD).
Všetky súťažné výsledky 24-ročnej Francúzky dosiahnuté v období od 23. septembra minulého roka do 9. februára anulovali. „Je to ťažké obdobie. Keď sa ocitnete v takejto situácii, je ťažké to prijať. Takáto dlhá prestávka samozrejme ovplyvní moju kariéru,“ vyjadrila sa podľa agentúry AFP.
Laurinová je vôbec prvá francúzska olympijská víťazka v taekwonde a po skončení zákazu, ktorý platí do 9. októbra 2027, ju čaká zložitá úloha kvalifikovať sa na OH 2028 v Los Angeles.
Všetky súťažné výsledky 24-ročnej Francúzky dosiahnuté v období od 23. septembra minulého roka do 9. februára anulovali. „Je to ťažké obdobie. Keď sa ocitnete v takejto situácii, je ťažké to prijať. Takáto dlhá prestávka samozrejme ovplyvní moju kariéru,“ vyjadrila sa podľa agentúry AFP.
Laurinová je vôbec prvá francúzska olympijská víťazka v taekwonde a po skončení zákazu, ktorý platí do 9. októbra 2027, ju čaká zložitá úloha kvalifikovať sa na OH 2028 v Los Angeles.