Zlaté Moravce doma prehrali s Dunajskou Stredou 0:2

4. kolo Niké ligy:



ViOn Zlaté Moravce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:2 (0:1)



Góly: 23. Káčer, 90.+4 Veselovský. Rozhodovali: Smolák - Bednár, Poláček, ŽK: Čonka, Gono, Mondek, Nagy - Niarchos



Zlaté Moravce: Slávik - Suľa, Moško, Nagy, Čonka - Gono, Duga, Švec (57. Mijič) - Mondek (75. Nsumoh), Čerepkai, Weir (57. Brenkus)



Dunajská Streda: Popovic - Alex Pinto, Risvanis, Csinger, Andzouana - Káčer, Dimun, Ramadan (76. Veselovský) - Trusa (88. Niarchos), Herc (90.+3) Gruszkowski, Gavrič (76. Mendez)

Zlaté Moravce 21. augusta (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v nedeľňajšom zápase 4. kola Niké ligy na ihrisku Zlatých Moraviec 2:0. Pre domácich to bola tretia prehra v sezóne, po ktorej sú s jedným bodom na priebežnom 10. mieste o skóre pred Michalovcami a Košicami. Dunajská Streda ešte neprehrala a po druhom víťazstve v sezóne je s 8 bodmi na priebežnom 4. mieste za 9-bodovými Žilinou, Podbrezovou a Trenčínom.Hostí poslal do vedenia v 23. minúte Káčer, keď sa po Ramadanovej prihrávke zbavil protihráča a strelou z hranice šestnástky prestrelil brankára Slávika. Domáci sa snažili o ofenzívu, najmä v druhom polčase pridali v snahe o vyrovnanie. Ich najväčšiu šancu nevyužil v 74. minúte Gono, keď sa vyznamenal brankár Popovič. Skóre zápasu uzavrel striedajúci Veselovský. Vyťažil z vabanku, ku ktorému sa domáci odhodlali v nadstavenom čase, keď sa do šestnástky vybral aj brankár Slávik.