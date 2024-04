Zlaté Moravce dosiahli v Košiciach prvé víťazstvo v sezóne

Niké liga - 7. kolo skupiny o udržanie:



FC Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 0:2 (0:1)



Góly: 22. Kuzma, 59. Brenkus. Rozhodovali: Gemzický - Ferenc, Čajka, ŽK: Suľa, Duga, 9027 divákov.



Košice: Figueiredo - Fabiš, Kružliak, Gorosito, Grajales - Hočko (73. Sovič), Qose (64. Gallovič) - Faško (73. Greššák) - Obounet (63. Moha), Medved, Jones (79. Petrák)



Zlaté Moravce: Richter - Suľa, Gono, Nagy, Jinjolava - Duga - Nonikašvili (87. Drame), Brenkus - Mondek (87. Majdan), Kuzma, Švec (72. Tabatadze)

hlasy:



Ján Kozák ml., tréner FC Košice: "Zápas sme nezvládli. Veľmi zodpovedne sme sa naň pripravovali, nič sme nepodcenili. Vedeli sme, že Zlaté Moravce odohrali veľa dobrých zápasov, hoci ani v jednom nezvíťazili. Dnes rozhodol jediný gól. Pre nás bolo ťažké otáčať stav, keď ste pod tlakom, pretože očakávania boli dnes naozaj veľké, keďže prišlo veľa divákov, ktorých sme chceli potešiť. Inkasovali sme ako prví, potom sme potrebovali impulz, ktorý však neprišiel. Veľmi sme chceli zvíťaziť, ale taký je futbal. Ideme ďalej a budeme bojovať za Košice. Verím, že to zvládneme a zachránime Košice v najvyššej súťaži."



Dušan Uhrin ml., tréner FC ViOn Zlaté Moravce: "Konečne sme zvíťazili. Musím pochváliť hráčov za dodržanie taktiky a bojovnosť. Napriek únave takticky zvládli zápas. Využili sme šance, ktoré sme mali, súper tie svoje nie. Náš brankár bol stopercentný. Na toto víťazstvo sme sa dlho pripravovali. Som rád, že hráči vytrvali v tom, čo stále trénujeme. V nedávnom zápase s Banskou Bystricou sme nemali šťastie, no dnes sme to prelomili."



Marek Kuzma, strelec prvého gólu Z. Moraviec: "Teraz presne vidíme, čo robí hlava. Keď je už všetko takpovediac za nami, tak sme uvoľnenejší a vidíme, že futbal vieme hrať. Hlava je veľmi dôležitá. My sme nezvládli celú sezónu. Dnes bola dobrá naša efektivita, mali sme aj ďalšie príležitosti. Konečne sme aj dobre bránili. Teším sa, že sme to uhrali bez inkasovaného gólu."

Košice 27. apríla (TASR) - Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce dosiahli vo svojom 29. zápase prvé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku Niké ligy. Na ihrisku FC Košice triumfovali 2:0 v stretnutí 7. kola skupiny o udržanie sa, keď skórovali Marek Kuzma a Adam Brenkus. Zlatomoravčania sú už istí zostupujúci, na konte majú osem bodov. Pre Košičanov znamenala prehra pokles na priebežnú predposlednú priečku tabuľky o skóre za rovnako 24-bodovými Michalovcami.Duel Košíc so Zlatými Moravcami bol prvý po definitívnom dokončení Košickej futbalovej arény. Tá má už k dispozícii plnú kapacitu pre 12.555 divákov. Cena jej kompletnej výstavby, ktorá sa začala v roku 2018, bola približne 24 miliónov eur.Košickí futbalisti chceli dokončený štadión pokrstiť víťazstvom a hoci mali v prvom polčase viacero streleckých pokusov, spokojnejší boli po ňom hostia. Domáci Fabuš poslal v 14. minúte loptu tesne nad hornú žrď a po viacerých neúspešných ofenzívnych akciách Košičanov gólovo udreli hostia. Nonikašvili vysunul Kuzmu, ktorý dostal loptu za košického brankára - 0:1.V 48. minúte hlavičkoval Kružliak do brvna a o 15 minút pridali hostia druhý gól. Brenkus sa dostal k strele v šestnástke, ktorú tečoval Gorosito a brankár Figueiredo nedokázal zareagovať - 0:2. Domáci sa naďalej snažili o kontaktný gól, viackrát si vytvorili sľubnú streleckú pozíciu, ale brankára Richtera ani obranu hostí nedokázali prekvapiť.