Zlaté Moravce podpísali ročný kontrakt s Balanom

Zlaté Moravce 1. júla (TASR) - Fortunaligový klub FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble podpísal ročný kontrakt s Denysom Balanom.



Dvadsaťosemročný ukrajinský pravý obranca hrával v najvyššej domácej lige za FK Inhulec Petrove a Černomorec Odesa. "Som veľmi rád, že som sa mohol pripojiť k ViOnu. Dúfam, že pomôžem naplniť tímové ciele. Je to moja prvá skúsenosť za hranicami Ukrajiny. V jarnej časti som bol v FC MAS Táborsko, no tam som nehrával, pretože som nebol zaregistrovaný hráč, keďže som prišiel až po prestupovom období. Tréner Ján Kocian je veľmi dobrý, je to inteligentný človek, môžem o ňom hovoriť len v dobrom. Čítal som, že má veľa skúseností. Teším sa na prácu s ním. Môj cieľ je pomôcť tímu najviac, ako budem vedieť," uviedol pre klubovú stránku.