Zlaté Moravce podpísali ročný kontrakt so stredopoliarom Weirom

Zlaté Moravce 27. júla (TASR) - Futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce podpísal ročný kontrakt s anglickým stredopoliarom Jamesom Weirom.



Dvadsaťsedemročný futbalista už má skúsenosti so slovenským futbalom, v sezónach 2019/20 a 2020/21 pôsobil v FK Pohronie. V mladosti prešiel akadémiou Manchestru United, či mládežníckymi výbermi anglickej reprezentácie.



"Štadión je útulný, hral som tu pár zápasov, takže prostredie poznám. Kabína ma tu privítala, všetko je tak ako má byť, cítim sa tu byť vítaný. Je mi potešením byť súčasťou rodiny tohto priateľského klubu. Všetci z tímu sú nápomocní. Ľudia, s ktorými som hovoril, mi o klube povedali len dobré veci. Klub je mladý, no v najvyššej súťaži pôsobí už veľmi dlho, práve tým sa buduje jeho história. Z trénera cítim, že je priateľský a hlavne má vášeň pre futbal. Teším sa, ako mi on a celý trénerský štáb pomôžu napredovať túto sezónu. Slovensko je malá a tichšia krajina ako moje rodné Anglicko. Takže sa aj skôr adaptujem na toto prostredie. Počul som, že je tu v okolí veľa pekných miest, ktoré by som chcel neskôr navštíviť," uviedol pre klubovú stránku.



V uplynulej sezóne pre zranenie do hry nezasiahol, predtým pôsobil v maďarskom MTK, kde patril medzi kľúčových hráčov: "Môj osobný cieľ pre túto sezónu je dostať sa do čo najlepšej formy po zranení, mojimi výkonmi, gólmi a asistenciami zo stredu poľa chcem pomôcť klubu k úspechom."



ViOn hľadal náhradu do stredu poľa po odchode Antona Slobodu. "O kvalitách Jamesa netreba pochybovať. Je to výborný futbalista. Máme ho pred očami z pôsobenia v Pohroní. Aj proti nám nádherne skóroval. Bol tam rozdielový hráč, vybojoval si angažmán v Maďarsku. Pribrzdilo ho zranenie členka. Dnes je stopercentne pripravený. Veríme, že nám pomôže. Veľmi rýchlo sme sa dohodli. Vážime si jeho prístup v rokovaniach. Takisto patrí vďaka aj jeho agentovi Richardovi Tryznovi," povedal k príchodu Angličana, ktorý má v drese United na konte štart v Premier League proti Arsenalu, generálny manažér klubu Marek Ondrejka.