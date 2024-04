Zlaté Moravce povedie v nasledujúcej sezóne Roman Hudec

Zlaté Moravce 28. apríla (TASR) - Futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce povedie v nasledujúcej sezóne tréner Roman Hudec, ktorý je v tomto ročníku asistent Pavla Majerníka v tíme MFK Skalica. Pre 37-ročného Hudeca to bude premiéra v pozícii hlavného kouča a jeho cieľ bude pokúsiť sa vrátiť Zlatomoravčanov späť do najvyššej slovenskej súťaže.



Hudec trénoval v akadémiách Nitry, Trnavy a Dunajskej Stredy. V seniorskom futbale pôsobí tri roky. V najvyššej súťaži bol asistent Juraja Jarábka v Seredi, neskôr v Skalici, kde po zmene hlavného trénera asistuje Pavlovi Majerníkovi. "Je to určitá zodpovednosť a zároveň výzva, na ktorú sa ale nesmierne teším. Prijímam ju s pokorou a rešpektom. ViOn sledujem dlhodobo a viem, že to je klub so skvelým zázemím, o čom som sa mohol presvedčiť aj osobne zo vzájomných zápasov počas môjho pôsobenia v Seredi a Skalici," citoval klub nového kormidelníka v tlačovej správe.



V otázke kádra do budúcej sezóny má nový kouč ViOnu jasné predstavy. "Určite sa udejú značné personálne zmeny, následne potrebujeme čo najskôr zmapovať hráčsky trh a urobiť čo najkvalitnejší skauting. Chceme, aby to bol tím s mixom skúseností a mladíckej dravosti. Chceme, aby mal kvalitu a charakter. To isté platí aj o mojich spolupracovníkoch v realizačnom tíme, ktorý v podstate už finalizujem," poznamenal Hudec. Ten sa trénerského kormidla v Zlatých Moravciach oficiálne ujme 1. júna, ale neoficiálne bude s klubom spolupracovať ihneď po ukončení kontraktu v Skalici, na ktorom sa dohodli k 30. aprílu.



K angažovaniu Hudeca sa vyjadril aj generálny manažér klubu Marek Ondrejka: "Alternatív sme mali viacero. Ako rozhodovacie faktory sme mali odbornosť, skauting a charakterové vlastnosti. Hľadali sme mladšieho trénera, z regiónu, ktorý už ale má skúsenosti zo seniorského futbalu, ale zároveň bude náš klub preňho motiváciou v ďalšej kariére. Toto všetko Roman Hudec spĺňa."



Po neúspešnej sezóne čakajú ViOn zmeny v hráčskom kádri. "Je to prirodzené. Sme poslední, vypadli sme. S takmer polovicou tímu máme ešte zmluvy na ďalšiu sezónu. S novým trénerom sme sa bavili už aj na túto tému, má svoje jasné predstavy. Romana veľmi dobre poznám, má oko na hráčov, má dobrý skauting. Zatiaľ poviem len toľko, že na hráčskej mape už má zaujímavé mená. Z toho súčasného kádra by tam mohlo byť približne desať hráčov, s ostatnými sa rozlúčime," povedal Ondrejka, ktorý sa vyjadril aj k ambíciám klubu v druhej lige: "Poviem to možno trošku odľahčene. Spokojnosť bude vtedy, ak nebudeme meniť štyroch trénerov za rok, ale jedného za štyri. Vzhľadom na podmienky je cieľ, aby sme sa čím skôr vrátili medzi slovenskú elitu."



ViOn v prebiehajúcom ročník Niké ligy nazbieral iba osem bodov a prvé víťazstvo v sezóne zaznamenal až v sobotu na pôde Košíc (2:0). Počas ročníka sa vo funkcii trénera vystriedali štyria muži. Po 14 dueloch klub ukončil v novembri spoluprácu s Vladimírom Cifraničom. Toho nahradil Michal Hipp, no ten skončil už po šiestich stretnutiach. Vo funkcii ho dočasne nahradil vtedajší kouč mužstva do 19 rokov Andrej Štefanka a do konca sezóny povedie Zlatomoravčanov Dušan Uhrín ml.