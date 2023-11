Zlaté Moravce sa trápia v ofenzíve, Spartak získal dôležité body

Trnava 5. novembra (TASR) - Futbalisti Zlatých Moraviec ani po trinástich kolách nepoznajú chuť víťazstva v Niké lige. V sobotu prehrali na pôde trnavského Spartaka 0:1. Tréner ViOn-u Vladimír Cifranič po zápase označil za slabinu jeho tímu koncovku.



"Bez strely na bránu nemôžeme uspieť." V podobnom duchu duel vnímal aj stredopoliar Karol Mondek. "Každý zápas si vytvoríme šance, ale nedokážeme ich premeniť. Máme slabú efektivitu. Nepredviedli sme oslnivý výkon, to ale ani Trnava. Po jednej dobrej akcii sme mohli urvať bod," vravel Mondek. Zlaté Moravce uzatvárajú tabuľku s trojbodovým ziskom, len o dva viac majú Michalovce, ktoré remizovali s Trenčínom. Ani východniari ešte nevyhrali. Negatívne výsledky prinášajú aj tlak na mužstvo a trénera.



"Keď máme len tri body, každý jeden hráč musí cítiť tlak ako aj celý tím. Určite aj tréner, ale to už je vec iných a nie mňa a spoluhráčov, aby sme niečo rozoberali," pokračoval Mondek, ktorý tentoraz prišiel do hry len ako striedajúci hráč. "Karol nehral od úvodu z taktických dôvodov. Chceli sme mať na jednej strane viac ťahové krídlo, na druhej hráča, ktorý dokáže podržať loptu. Karol nebol ani stopercentne zdravý, dohodli sme sa, že nepôjde od začiatku. Takisto sme uvažovali vopred, ako pomôcť mužstvu striedaniami a priniesť väčšiu kvalitu, ako sme mali doteraz na lavičke. Aj to bol jeden zo zámerov. Nsumoh dnes nehral dobre, zapríčinil štandardku, takú však musíme ustrážiť," vysvetľoval svoj ťah tréner Cifranič.



Spartaku Trnava chýbalo pre zdravotné problémy až deväť futbalistov (Rusov, Mikovič, Djurič, Gorosito, Bolaji, Oseni, Bukata, Djuričin, Bernát), v dueli so Zlatými Moravcami sa pridal Martin Šulek, ktorému sa po jednom zo súbojov obnovilo zranenie členka. Zlaté Moravce majú zranených všetkých troch klasických stopérov – Richarda Nagya, Mateja Moška aj Gergelyho Tummu. V Trnave tak vyrukovali v strede obrany s dvojicou Samuel Suľa – Matúš Čonka. "Dnes patrili k našim najlepším hráčom. Vieme, že to nie sú ich posty, obaja sú krajní obrancovia, ale momentálne nemáme k dispozícii žiadneho stopéra. Skúsili sme to s nimi dvoma, nechceli sme meniť celý systém. So Skalicou sme skúsili hrať na troch obrancov, nebolo to dobré, teraz sme sa rozhodli takto a uhrali si svoje," dodal Cifranič.



Aj tréner Spartaka Michal Gašparík vzhľadom na výpadky hráčov zaradil niektorých jednotlivcov na iné posty, ako bežne hrávajú. Pravák Šulek napr. hral na ľavom kraji obrany, krídelník Kelvin Ofori nastúpil v strede poľa. "Chcel som postaviť čo najofenzívnejšiu zostavu, preto hrali na krídlach Azango s Danielom a v strede ofenzívni Štefánik s Oforim, ktorý na desinke nastupoval už v predošlom pôsobisku v Nemecku. Chceli sme zápas nakloniť na našu stranu. Stred ihriska nebol ideálny, úplne nám to nefungovalo. Do defenzívy sa s Kelvinom úplne počítať nedá, v ofenzíve hral príliš profesorsky, chcel si pre veľa lôpt chodiť dozadu, nebol až taký platný. V druhom polčase sa zápas otváral, Zlaté Moravce začali riskovať, mohol využiť priestory, na môj vkus ale dosť veľa lôpt pokazil, preto sme striedali a do stredu išli Bainovič a neskôr Procházka s cieľom podržať stred, aby keď nedáme druhý gól, sme to aspoň vzadu udržali na nulu. To sa nám podarilo, mali sme stred lepšie chytený a nepúšťali sme súpera do šancí ani do väčšej medzihry," vysvetľoval svoje zámery tréner Spartaka Michal Gašparík. Kapitánsku pásku mal v Trnave tentoraz na rukáve Kristián Koštrna. Po zápase bol s výsledkom spokojný. "Nehrá úlohu, ako vysoko vyhráte, vždy získate rovnako tri body. Tieto sú pre nás veľmi dôležité, potrebovali sme ich. Vieme, že hra nebola ideálna, to si uvedomujeme, ale máme toho za sebou veľa. Cítili sme po nahustenom programe ťažké nohy, samozrejme, na to sa nemôžeme vyhovárať. Dôležité sú tri body a tie máme," hodnotil Koštrna.



Tiež v jeho prípade to chvíľu na trávniku vyzeralo na zranenie, keď po strele na Knoblochovu bránku zostal sedieť na trávniku. Napokon ale stretnutie dohral. "Ako som vystrelil, zacítil som sval, dám si to pozrieť, ale verím, že je všetko v poriadku," uzavrel trnavský obranca. Spartak sa posunul v tabuľke vyššie, o tretiu priečku sa delí s Trenčínom, ktorý má rovnaký počet bodov, skóre a dokonca aj vzájomné zápasy. V nabitom programe pokračujú "andeli" vo štvrtok, keď ich v Európskej konferenčnej lige čaká odveta na ihrisku Nordsjaellandu. Následne v nedeľu nastúpia v Košiciach na ligový zápas. Zlaté Moravce budú cez víkend doma čeliť Podbrezovej.