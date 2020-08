Zlaté Moravce ukončili sériu Slovana, Kozák: Musíme prijať aj prehry

Zlaté Moravce 16. augusta (TASR) - Dvadsaťdva zápasov trvala šnúra futbalistov Slovana Bratislava bez ligovej prehry. V sobotnom zápase 3. kola Fortuna ligy ju však nečakane pretrhli hráči Zlatých Moraviec, ktorí na svojom štadióne zvíťazili 2:1. "Belasí" nestačili na ViOn prvýkrát od októbra 2017.



Pre Slovan to bola generálka pred stredajším duelom 1. predkola Ligy majstrov na pôde KÍ Klasvík an Faerským ostrovoch. Zverenci trénera Jána Kozáka ml. doplatili v Zlatých Moravciach na efektivitu. V úvodných dvoch kolách pritom dokázali streliť po päť gólov. "Z našej strany to nebol optimálny výkon. Napriek tomu sme si vypracovali dostatok príležitostí, ale neboli sme efektívni. Bolo to rozhodujúce. Súper bol agresívny, čo sme čakali. Napádal nás, nemali sme to ľahké. Rozhodla efektivita. Gratulujem ešte raz. Dá sa povedať, že sme prehrali po roku. Musíme prijať aj prehry. Teraz sa pripravíme na cestu v Lige majstrov," povedal po zápase Kozák ml.



O jediný zásah Slovana sa postaral v prvom polčase slovinský krídelník Alen Ožbolt, ktorý v prvom polčase vyrovnal na 1:1. "Neviem, v čom bol problém. V prvom polčase sme si dokázali v útoku rýchlo posúvať loptu a meniť miesta, po prestávke už nám to tak nevychádzalo. Zároveň sme neboli dostatočne efektívni, čo rozhodlo. Lopta po našich šanciach skrátka nechcela ísť dnu. Ako mužstvo sme nezvládli niektoré situácie v defenzíve, nemalo by sa nám stávať, že inkasujeme dva góly z dvoch striel," uviedol Ožbolt na oficiálnom webe Slovana.



Kým Bratislavčanom zvlhol "pušný prach", Zlaté Moravce predviedli stopercentú úspešnosť, keď premenili obe strely na bránu, v ktorej stál Michal Šulla. Ten zaskakuje za Dominika Greifa, ktorého sužujú zdravotné problémy. Moravce nezačali ročník zle, no v úvodných dvoch kolách im chýbal kus šťatia, keď proti Pohroniu i Trenčínu inkasovali v záveroch a museli sa uspokojiť len s remízami. "Do zápasu sme išli s nejakým plánom, za ktorým sme si stále. Plán obsahoval viacero detailov, ktoré hráči splnili na 100%. Mali sme cieľ, za tým cieľom sme rovnako išli. Hlavne sme sa nastavovali na to, že v posledných dvoch zápasoch sme stratili víťazstvo v posledných minútach. V prípade dobrého výsledku sme chceli duel dotiahnuť do víťazného konca. Podarilo sa. Napriek únave hráči ukázali na ihrisku charakter. Z mojej strany im patrí veľká gratulácia," zhodnotil duel tréner ViOnu Ľuboš Benkovský.