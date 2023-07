Zlaté Moravce získali do ofenzívy Chorváta Mijiča

Zlaté Moravce 14. júla (TASR) - Novou posilou futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce sa stal Chorvát Patrik Mijič. Dvadsaťštyriročný útočník sa s účastníkom Niké Ligy dohodol na ročnom kontrakte.



Mijič naposledy pôsobil v rakúskom druholigovom klube FC Horn, v ktorom vsietil sedem gólov a pomohol tímu k 4. miestu. V sezóne predtým v tej istej súťaži v drese Dornbirnu za polroka skóroval rovnako sedemkrát. Mijič presvedčil trénera ViOn-u Vladimíra Cifraniča počas skúšky.



"S tímom sa pripravujem dva týždne, uspel som na skúške, takže na mojej strane je len spokojnosť. Konečne si zahrám najvyššiu možnú súťaž. Čo je lepšie, zahrám si ju s dobrou partiou ľudí okolo seba," uviedol Mijič v tlačovej správe ViOn-u. "Nechcem si dávať nejaké ciele, niekedy to je v živote kontraproduktívne. Len si chcem užiť futbal, potom prídu výsledky aj samé. Ako deti sme sa vždy futbalom bavili od rána do večera, vekom sa nič nemení."



Vo ViOn-e bude obliekať dres s číslom 9. "Patrika sme videli dosť v tréningu a v dvoch zápasoch. Pracuje veľmi dobre, je predpoklad, že zapadne do nášho systému. Je výborne fyzicky pripravený. Má všetky predpoklady nadviazať na dve úspešné sezóny z Rakúska, kde mal zaujímavé čísla. Je iný typ útočníka ako Roman Čerepkai. Máme dve dobré alternatívy na hrot útoku," povedal generálny manažér klubu Marek Ondrejka.