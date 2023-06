Zlaté Moravce získali stopéra Moška

Zlaté Moravce 28. júna (TASR) - Obranca Matej Moško sa stal novou posilou fortunaligového futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce. Zmluvu podpísal na jeden rok s ročnou opciou.



Moško začínal s futbalom v MŠK Púchov. V doraste už obliekal dres MŠK Žilina, odkiaľ putoval v sezóne 2020/2021 na hosťovanie do ViOnu, kde prvýkrát poznal chuť najvyššej slovenskej súťaže. V jeho drese nastúpil na 24 zápasov a pomohol klubu k historickému piatemu miestu vo Fortuna lige. Jeho ďalšími klubmi boli druholigové FC Košice a MŠK Púchov.



"V Moravciach som zažil jednu z najlepších sezón v kariére. Dosiahli sme s vtedajším tímom najlepšie umiestnenie v histórii klubu. To, či to zopakujeme v tejto sezóne, sa bude odvíjať od našej prípravy. Každý z nás je dostatočne motivovaný na to, aby bol ochotný odovzdať v zápase zo seba vždy niečo navyše," citovala Moška tlačová správa klubu od Žitavy.