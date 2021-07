Zlato do 63 kg získala džudistka Agbegnenouová

ženy - do 63 kg:



finále:



Clarisse Agbegnenouová (Fr.) - Tina Trstenjaková (Slov.) Waza-Ari



o bronz:



Maria Centracchiová (Tal.) - Juul Franssenová (Hol.) Ippon, Catherine Beaucheminová-Pinardová (Kan.) - Anriquelis Barriosová (Ven.) Waza-Ari

Tokio 27. júla (TASR) - rancúzska džudistka Clarisse Agbegnenouová získala zlato na OH v Tokiu v kategórii do 63 kg. Vo finále zdolala obhajkyňu zlata z OH 2016 Slovinku Tinu Trstenjakovú. Bronzové medaily získali Maria Centracchiová z Talianska a Kanaďanka Catherine Beaucheminová-Pinardová.Dvadsaťosemročná Agbegneuová získala po piatich tituloch majsterky sveta a Európy prvé olympijské zlato.Bronzová Centracchiová zdolala Juul Franssenovú z Holandska, z rovnakej medaily sa radovala aj Beaucheminová-Pinardová, ktorá si poradila s Anriquelis Barriosovou z Venezuely.