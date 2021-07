Zlato do 81 kg získal domáci džudista Nagase

muži - do 81 kg:



finále:

Takanori Nagase (Jap.) - Saeid Mollaei (Mong.) Waza-Ari



o bronz:

Matthias Casse (Belg.) - Tato Grigalašvili (Gruz.) Ippon, Shamil Borchashvilli (Rak.) - Dominic Ressel (Nem.) Ippon



ženy - do 63 kg:



finále:

Clarisse Agbegnenouová (Fr.) - Tina Trstenjaková (Slov.) Waza-Ari



o bronz:

Maria Centracchiová (Tal.) - Juul Franssenová (Hol.) Ippon,

Catherine Beaucheminová-Pinardová (Kan.) - Anriquelis Barriosová (Ven.) Waza-Ari

Tokio 27. júla (TASR) - Japonský džudista Takanori Nagase získal na OH v Tokiu zlatú medailu v kategórii do 81 kg. Vo finále zdolal Saeida Mollaieho z Mongolska. Bronzové medaily si vybojovali Belgičan Matthias Casse a Rakúšan Shamil Borchashvilli.Pre 27-ročného Japonca ide o najväčší úspech v kariére, ktorým zlepšil svoj bronzový výsledok z OH 2016 v Riu de Janeiro. Hostiteľskej krajine zabezpečil piaty najcennejší kov v džude.Casse si v súboji o bronz poradil s Gruzíncom Tatom Grigalašvillim. Borchashvilli obsadil tretie miesto po triumfe nad Nemcom Dominicom Resselom.Francúzka Clarisse Agbegnenouová získala zlato v kategórii do 63 kg. Vo finále zdolala obhajkyňu prvenstva z OH 2016 Slovinku Tinu Trstenjakovú. Bronzové medaily získali Maria Centracchiová z Talianska a Kanaďanka Catherine Beaucheminová-Pinardová.Dvadsaťosemročná Agbegneuová získala po piatich tituloch majsterky sveta a Európy prvé olympijské zlato a Trstenjakovej odplatila prehru z Ria.Bronzová Centracchiová zdolala Juul Franssenovú z Holandska, z rovnakej medaily sa radovala aj Beaucheminová-Pinardová, ktorá si poradila s Anriquelis Barriosovou z Venezuely.