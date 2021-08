Zlato i striebro sú už doma, Sabbatini: Verím, že inšpirujem mladých

Na snímke strieborný medailista v golfe z XXXII. letných OH v Tokiu Rory Sabbatini počas tlačovej konferencie po návrate do vlasti 3. augusta 2021 v Olympijskom tréningovom centre v Šamoríne. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke sprava prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, olympijská víťazka v streľbe na XXXII. letných olympijských hrách 2020 v Tokiu Zuzana Rehák Štefečeková, strieborný medailista v golfe Rory Sabbatini, jeho manželka a caddy Martina a prezident Slovenskej golfovej asociácie Rastislav Antala počas tlačovej konferencie po návrate do vlasti 3. augusta 2021 v Olympijskom tréningovom centre v Šamoríne. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Tokio 3. augusta (TASR) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková už priniesla zlatú medailu z trapu z olympiády v Tokiu na Slovensko. Do Bratislavy pricestoval aj strieborný medailista z golfu Rory Sabbatini, ktorého však rozosmutnilo obvinenie z rasizmu.Olympijská šampiónka Rehák Štefečeková si chce z olympiády v Tokiu pamätať hlavne súťaž v trape, v ktorej vybojovala tretiu medailu spod piatich kruhov. Z Pekingu 2008 a Londýna 2012 už má dve striebra. Navyše dokázala v kvalifikácii trafiť všetkých 125 terčov a utvorila svetový rekord.vyhlásila po príchode na Slovensku pred novinármi Rehák Štefečeková.Trojnásobná olympijská medailistka mohla pridať do svojej kolekcie aj ďalší cenný kov, no v mixe trapu skončila spoločne s Erikom Vargom tesne pod stupňami víťazov.pripomenula zlatá šampiónka.Rodák z Juhoafrickej republiky Rory Sabbatini cítil po návrate na Slovensko v prvom rade potrebu vyjadriť sa k obvineniam, že jeho tetovanie je prejavom sympatií k rasistickým organizáciám.vyjadril sa Sabbatini.Golf sa do programu olympijských hier vrátil po vyše sto rokoch na OH 2016 v Riu de Janeiru. Sabbatini tak dokázal priniesť Slovensku cenný kov z tohto športu už pri druhej možnej príležitosti.vyslal povzbudivé slová juhoafrický rodák.Z úspechu Sabbatiniho mal pochopiteľnú radosť aj prezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislav Antala.pripomenul.