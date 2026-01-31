< sekcia Šport
Zlato na MS v cyklokrose v elite žien pre Brandovú
Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Autor TASR
Hulst 31. januára (TASR) - Totálnym triumfom holandských farieb sa skončili sobotné preteky elite žien na majstrovstvách sveta v cyklokrose v Hulste. Zo zlatej medaily sa tešila Lucinda Brandová, ktorá o 27 sekúnd zdolala krajanku Ceylin Alvaradovú a získala svoj druhý titul v kariére. Tretia skončila ďalšia domáca reprezentantka Puck Pietersová (+51). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Holandské pretekárky od úvodu diktovali tempo. Najprv sa snažila striasť reprezentačných kolegýň Brandová, ktorá si vytvorila mierny náskok, no v 4. kole ju Alvaradová predstihla. Brandová sa nevzdala, v 5. kole krajanke utiekla a tá jej už nedokázala vzdorovať. Tridsaťšesťročná Brandová tak pridala do svojej zbierky druhé zlato na cyklokrosových MS po triumfe v Ostende v roku 2021. Súboj o bronz zvládla najlepšie Pietersová, hoci mala v polovici pretekov nepríjemný pád.
Majstrom sveta v kategórii mužov do 23 rokov sa stal Belgičan Aaron Dockx, ktorý zvíťazil s náskokom 19 sekúnd pred Francúzom Aubinom Sparfelom a o 22 sekúnd pred domácim Keijem Solenom. Slovenský reprezentant Peter Šoltés preteky nedokončil.
V súťaži junioriek triumfovala Češka Barbora Bukovská. S časom 44:55 min. predstihla o 15 sekúnd Francúzku Lise Revolovú, pódium doplnila ďalšia Češka Lucie Grohová (+35 s). Na štart sa postavili aj dve Slovenky. Lujza Bartošíková obsadila 17. priečku (+3:08 min.) a Karolína Bortelová skončila na 29. pozícii (+5:03).
MS v cyklokrose
juniorky: 1. Barbora Bukovská (ČR) 44:55 min., 2. Lise Revolová (Fr.) +15 s, 3. Lucie Grohová (ČR) +35,... 17. Lujza BARTOŠÍKOVÁ +3:08 min., 29. Karolína BORTELOVÁ (obe SR) +5:03
muži do 23 rokov: 1. Aaron Dockx (Belg.) 53:11 min., 2. Aubin Sparfel (Fr.) +19 s, 3. Keije Solen (Hol.) +0:22,... Peter ŠOLTÉS (SR) nedokončil
ženy elite: 1. Lucinda Brandová 49:16 min., 2. Ceylin Alvaradová +27 s, 3. Puck Pietersová (všetky Hol.) +51, 4. Kata Blanka Vasová (Maď.) +56, 5. Amandine Fouquenetová (Fr.) +58, 6. Jolanda Neffová (Švaj.) +1:02 min.
