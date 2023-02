Zlato na MS v super-G získala Bassinová, striebro Shiffrinová

Výsledky super-G na MS (Meribel):



1. Marta Bassinoová (Tal.) 1:28,06 min.

2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,11 s

3. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) a Cornelia Hütterová (Rak.) obe +0,33

5. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,36

6. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,37

7. Alice Robinsonová (N. Zéland) +0,54

8. Federica Brignoneová (Tal.) +0,55

9. Tessa Worleyová (Fr.) +0,58

10. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,69

Courchevel/Meribel 8. februára (TASR) - Talianska lyžiarka Marta Bassinová sa v stredu vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel stala novou majsterkou sveta v super-G. Američanku Mikaelu Shiffrinovú zdolala o 11 stotín sekundy. Za už 12-násobnou medailistkou z MS a celkovo 15-násobnou z vrcholných podujatí skončili zhodne na bronzovej priečke Rakúšanka Cornelia Hütterová a Nórka Kajsa Vickhoffová Lieová (obe +0,33 s). Rakúsko získalo bronz aj v tretej súťaži šampionátu, okrem toho má aj striebro, ale zlato zatiaľ len Francúz a dve Talianky.Bassinová si svoj druhý majstrovský titul kariéry a prvý v klasickej disciplíne vybojovala v dolnej pasáži. Na prvom i druhom úseku mala v priamejšom sklze pri svojej nízkej hmotnosti najpomalšie medzičasy z celého širšieho okruhu favoritiek, ale ako jediná špičkovo zvládla ťažkú kombináciu dvoch bránok po dvoch tretinách trate. Pretekárky museli vo veľkej rýchlosti urobiť dva oblúky na spôsob obrovského slalomu a nesmeli stratiť rýchlosť do plochejšieho výjazdu. Záverečných cca 15 sekúnd z poldruhaminútového kurzu malo už komplet "obrákovú" fazónu, čo celkovej víťazke tejto disciplíny z predminulej sezóny samozrejme maximálne vyhovovalo.Dvadsaťšesťročná Bassinová do stredy vyhrala okrem zlata v paralelke len 6 obrovských slalomov v SP, v superobrovskom slalome ju zdobili 4 nižšie pódiové umiestnenia.citovala APA novú šampiónku v super-G.Shiffrinovej striebro nie je neúspech fenomenálnej zjazdárky, ale v super-G už získala titul na predminulom šampionáte a na predchádzajúcom oň prišla po chybe krátko pred cieľom. V Cortine skončila bronzová, teraz skompletizovala pódiové kovy, lenže po prvých dvoch medzičasoch opäť siahala na zlato. Išla čisto, dole až príliš "poslušne" a navyše jej sklznice a hrany do cieľa zneistila inkriminovaná slučka.konštatovala Shiffrinová. Bronzovú Hütterovú trápili časté zranenia i výpadky formy, ale odmena pre 30-ročnú lyžiarku prišla:V technicky najťažšej kombinácii bránok sa najvýraznejšie skončili medailové nádeje obhajkyne titulu Lary Gutovej-Behramiovej. Švajčiarka mala skvelé medzičasy, po 40 sekundách takmer polsekundový náskok na Bassinovú, ale tvrdý prejazd do "obrákovej" sekcie ju so stratou 37 stotín odsunul na 6. priečku. Podobne sa vyvíjala aj jazda Talianky Federicy Brignoneovej , pondelková šampiónka nezopakovala svoj grandiózny výkon z kombinačného super-G, skončila ôsma, hoci po polovici trate bola rýchlejšia ako jej víťazná krajanka. Keď sa už štyri ženy v cieli chystali na oslavu medailí, vyrútila sa na trať s 30-kou Novozélanďanka Alice Robinsonová, na najťažsom prejazde stratila menej ako ostatné Bassinovej súperky, lenže v "zatvorenom" spáde záverečných bránok vyšla do širšieho oblúka a z rysujúceho sa bronzu bolo napokon 7. miesto.