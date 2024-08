Zlato na stovke vybojoval Američan Lyles

Noah Lyles z USA oslavuje víťazstvo vo finále behu na 100 metrov na Letných olympijských hrách 2024 v nedeľu 4. augusta 2024 vo francúzskom Saint-Denis. Foto: TASR/AP

atletika - finále:



Muži



100 m: 1. Noah Lyles (USA) 9,79 s, 2. Kishane Thompson (Jam.) 9,79, 3. Fred Kerley (USA) 9,81, 4. Akani Simbine (JAR) 9,82, 5. Lamont Marcell Jacobs (Tal.) 9,85, 6. Letsile Tebogo (Bots.) 9,86, 7. Kenneth Bednarek (USA) 9,88, 8. Oblique Seville (Jam.) 9,91

Paríž 4. augusta (TASR) - Americký atlét Noah Lyles sa stal víťazom stovky na OH v Paríži výkonom 9,79 s. Vo finále zdolal iba o päť tisícin sekundy Jamajčana Kishaneho Thompsona. Tretí dobehol Američan Fred Kerley za 9,81.Úradujúci majster sveta v najkratšom šprinte z Budapešti si zlepšil osobný rekord. Do zbierky pridal druhú medailu spod piatich kruhov, v Tokiu získal bronz na dvojstovke. Pre USA zariadil prvé zlato v najsledovanejšej disciplíne olympijských hier od Atén 2004, keď triumfoval Justin Gatlin.Thompson prišiel do Paríža ako líder svetových tabuliek a za najlepším časom roka zaostal o dve stotiny sekundy. Na vrcholnom podujatí vybojoval vôbec prvú medailu. Kerley pridal na konto druhý cenný kov z olympiády, v Tokiu obsadil druhú priečku za Talianom Marcellom Jacobsom, ktorý dobehol v Paríži na 5. mieste výkonom 9,85. Všetci šprintéri sa v parížskej metropole dostali pod desať sekúnd, čo sa stalo prvýkrát v histórii.