Zlatú olympijskú medailu B. Beamona vydražili za 441-tisíc USD

New York 1. februára (TASR) - Americký skokan do diaľky Bob Beamon sa vo štvrtok rozlúčil so zlatou olympijskou medailou, ktorú získal na OH v Mexico City v roku 1968. Najcennejší kov sa na štvrtkovej dražbe v aukčnej sieni Christie´s v New Yorku vydražil za 441-tisíc amerických dolárov.



"Je čas, aby som ju odovzdal ďalej," povedal pred dražbou 77-ročný Beamon, ktorý v Mexiku vytvoril vtedajší svetový rekord (890 cm), čím vylepšil najlepší výkon o priepastných 55 cm. Tento výkon je dodnes najlepší v dejinách OH, titul svetový rekord si držal až do MS v roku 1991, na ktorých ho o päť centimetrov prekonal jeho terajší držiteľ Mike Powell.



Odborníci na športové pamiatky z Christie´s ocenili medailu na 400 až 600-tisíc USD. "Aukcia bola vynikajúcim spôsobom, ako medailu prezentovať, ale aj uchovať spomienky na ňu," dodal Beamon pre agentúru AFP. Prestížna aukčná sieň odmietla uviesť, kto medailu získal, no Beamon vyjadril vieru, že jeho ocenenie sa dostane ku kupcovi, ktorý rozumie významu športového úspechu.