Zlato pre golfistu Schefflera, o jeden úder zdolal Fleetwooda

golf - muži, konečné poradie po 4. kole:



1. Scottie Scheffler (USA) 265/-19, 2. Tommy Fleetwood (Angl.) 266/-18, 3. Hideki Macujama (Jap.) 267/-17, 4. Victor Perez (Fr.) 268/-16, 5. Rory McIlroy (Ír.) a Jon Rahm (Šp.) obaja 269/-15, 7. Nicolai Höjgaard (Dán.) 270/-14, 8. Kim Tom (Kór.rep.) 271/-13, 9. Joaquin Niemann (Čile), Corey Conners (Kan.), Jason Day (Austr.), Thomas Detry (Belg.) a Xander Schauffele (USA) všetci 272/-12

Paríž 4. augusta (TASR) - Americký golfista Scottie Scheffler získal zlatú medailu na olympijskom turnaji v Paríži. V záverečnom 4. kole zahral ihrisko na 62 úderov a triumfoval s celkovým skóre 19 pod par (265/-19). Líder svetového rebríčka zvíťazil s náskokom jedného úderu pred Angličanom Tommym Fleetwoodom (266/-18), bronz putuje do Japonska zásluhou Hidekiho Macujamu (267/-17).Dvadsaťosemročný Scheffler vo svojej premiére pod piatimi kruhmi predviedol v záverečnom kole výkon 62, čím vyrovnal rekord ihriska Le Golf National v Guyancourte. V poslednom kole sa usadil najprv na čele Španiel Jon Rahm, no po nevydarenej koncovke sa prepadol až na piatu priečku. Domáci Victor Perez potešil publikum skvelým výkonom 63 vo 4. kole, keď na piatich jamkách za sebou zahral štyrikrát birdie a raz eagle, musel sa však uspokojiť s nepopulárnym 4. miestom.Scheffler sa dostal do vedenia prvýkrát na 17. jamke po sérii štyroch birdie. Na záverečnej osemnástej zahral par a čakalo sa na odpoveď Fleetwooda. Angličan však na 17. jamke zaváhal, nevyšiel mu chip na greene a zaostával o jeden úder. Na 18. jamke už nedokázal kontrovať a Scheffler tak mohol oslavovať zisk zlata a celkovo siedmy triumf v sezóne.Obhajca titulu z Tokia Xander Schauffele, ktorý pred tromi rokmi zvíťazil pred strieborným slovenským reprezentantom Rorym Sabbatinim, skončil v Paríži až na 10. mieste (272/-12).