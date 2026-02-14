< sekcia Šport
Zlato Šajdorova, prepad Malinina: Príliš som si veril
Šajdorov sa vďaka precíznemu vystúpeniu, do ktorého zaradil až päť štvoritých skokov, vyšvihol na zlatý stupienok z piateho miesta po krátkom programe.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 14. februára (TASR) - Kazašský krasokorčuliar Michail Šajdorov získal na ZOH 2026 zlatú medailu v súťaži sólistov. V piatkovej voľnej jazde využil zaváhania viacerých favoritov na čele s Američanom Iliom Malininom a triumfoval pred Japoncom Jumom Kagijamom a jeho krajanom Šunom Satom. Líder po krátkom programe Malinin totálne pokazil voľnú jazdu a klesol až na ôsme miesto. Slovenský reprezentant Adam Hagara obsadil pri svojej olympijskej premiére 24. priečku.
Dvojnásobný majster sveta Malinin bol blízko k tomu, aby pridal do zbierky druhé olympijské zlato po tom, ako pomohol USA k víťazstvu v tímovej súťaži. Po krátkom programe mal vyše päťbodový náskok pred obhajcom striebra zo ZOH v Pekingu Kagijamom. Nesúrodou jazdou plnou chýb a pádov však 21-ročný superfavorit prišiel nielen o zlato, ale dostal sa ďaleko za pódium. „Úprimne, nečakal som to. Pred touto súťažou som sa cítil úplne pripravený. Na ľad som išiel v úplnej pohode a možno práve to bol dôvod – bol som si sebou až príliš istý,“ citovala Malinina agentúra AP.
Jeho rovesník Šajdorov sa vďaka precíznemu vystúpeniu, do ktorého zaradil až päť štvoritých skokov, vyšvihol na zlatý stupienok z piateho miesta po krátkom programe. „Bol to môj cieľ. Je to dôvod, prečo každé ráno vstávam na tréning. O tom to je,“ zhodnotil stručne Šajdorov.
Hagara sa ako prvý slovenský sólista v ére samostatnosti prebojoval do finálových voľných jázd. Postúpil z 20. priečky, ktorú však v druhej časti mužskej súťaže vinou viacerých zaváhaní neudržal. Hagara bol iba druhý reprezentant Slovenska, ktorý štartoval na olympiáde v kategórii mužov. V Nagane 1998 nepostúpil do voľných jázd Róbert Kažimír, ktorý obsadil 26. priečku.
Devätnásťročný Hagara previedol v hale Forum di Milano voľnú jazdu na pieseň Rhapsody on Bond od hudobníka Charlesa Szczepaneka. Hneď na úvod spadol pri štvoritom tulupe, čo negatívne poznačilo jeho psychiku. Kombinácia trojitého axla s dvojitým tulupom mu vyšla, vzápätí sa však opäť ocitol na ľade po prevedení trojitého axla. Ďalšie bodové zrážky prišli po dvojitom rittbergerovi. Za voľnú jazdu dostal 122,08 bodu a za svojím maximom v tejto časti mužskej súťaže zaostal o vyše 35 bodov.
Po svojom vystúpení neskrýval sklamanie. „Nie som spokojný, ale snažil som sa bojovať do konca. Urobil som všetko pre to, aby som tu bol, aj na tréningoch mi všetko išlo. Som sklamaný z tejto voľnej jazdy, ale na druhej strane som šťastný, že som sa tu mohol ukázať medzi všetkými fanúšikmi, medzi ľuďmi, ktorí pozerali tu, ale aj na Slovensku. Chcel by som všetkým poďakovať a dúfam, že nie sú sklamaní z môjho výkonu. Budem sa snažiť opraviť to a nabudúce sa ukázať v čo najlepšom svetle,“ povedal Hagara po svojej jazde.
Dvojnásobný majster sveta Malinin bol blízko k tomu, aby pridal do zbierky druhé olympijské zlato po tom, ako pomohol USA k víťazstvu v tímovej súťaži. Po krátkom programe mal vyše päťbodový náskok pred obhajcom striebra zo ZOH v Pekingu Kagijamom. Nesúrodou jazdou plnou chýb a pádov však 21-ročný superfavorit prišiel nielen o zlato, ale dostal sa ďaleko za pódium. „Úprimne, nečakal som to. Pred touto súťažou som sa cítil úplne pripravený. Na ľad som išiel v úplnej pohode a možno práve to bol dôvod – bol som si sebou až príliš istý,“ citovala Malinina agentúra AP.
Jeho rovesník Šajdorov sa vďaka precíznemu vystúpeniu, do ktorého zaradil až päť štvoritých skokov, vyšvihol na zlatý stupienok z piateho miesta po krátkom programe. „Bol to môj cieľ. Je to dôvod, prečo každé ráno vstávam na tréning. O tom to je,“ zhodnotil stručne Šajdorov.
Hagara sa ako prvý slovenský sólista v ére samostatnosti prebojoval do finálových voľných jázd. Postúpil z 20. priečky, ktorú však v druhej časti mužskej súťaže vinou viacerých zaváhaní neudržal. Hagara bol iba druhý reprezentant Slovenska, ktorý štartoval na olympiáde v kategórii mužov. V Nagane 1998 nepostúpil do voľných jázd Róbert Kažimír, ktorý obsadil 26. priečku.
Devätnásťročný Hagara previedol v hale Forum di Milano voľnú jazdu na pieseň Rhapsody on Bond od hudobníka Charlesa Szczepaneka. Hneď na úvod spadol pri štvoritom tulupe, čo negatívne poznačilo jeho psychiku. Kombinácia trojitého axla s dvojitým tulupom mu vyšla, vzápätí sa však opäť ocitol na ľade po prevedení trojitého axla. Ďalšie bodové zrážky prišli po dvojitom rittbergerovi. Za voľnú jazdu dostal 122,08 bodu a za svojím maximom v tejto časti mužskej súťaže zaostal o vyše 35 bodov.
Po svojom vystúpení neskrýval sklamanie. „Nie som spokojný, ale snažil som sa bojovať do konca. Urobil som všetko pre to, aby som tu bol, aj na tréningoch mi všetko išlo. Som sklamaný z tejto voľnej jazdy, ale na druhej strane som šťastný, že som sa tu mohol ukázať medzi všetkými fanúšikmi, medzi ľuďmi, ktorí pozerali tu, ale aj na Slovensku. Chcel by som všetkým poďakovať a dúfam, že nie sú sklamaní z môjho výkonu. Budem sa snažiť opraviť to a nabudúce sa ukázať v čo najlepšom svetle,“ povedal Hagara po svojej jazde.
ZOH26 - krasokorčuľovanie
muži: 1. Michail Šajdorov (Kaz.) 291,58, 2. Juma Kagijama 280,06, 3. Šun Sato (obaja Jap.) 274,90, 4. Čcha Čun-hwan (Kór. rep.) 273,92, 5. Stephen Gogolev (Kan.) 273,78, 6. Petr Gumennik (AIN) 271,21, 7. Adam Siao Him Fa (Fr.) 269,27, 8. Ilia Malinin (USA) 264,49, 9. Daniel Grassl (Tal.) 263,71, 10. Nika Egadze (Gruz.) 260,27, ..., 24. Adam HAGARA (SR) 202,38
muži: 1. Michail Šajdorov (Kaz.) 291,58, 2. Juma Kagijama 280,06, 3. Šun Sato (obaja Jap.) 274,90, 4. Čcha Čun-hwan (Kór. rep.) 273,92, 5. Stephen Gogolev (Kan.) 273,78, 6. Petr Gumennik (AIN) 271,21, 7. Adam Siao Him Fa (Fr.) 269,27, 8. Ilia Malinin (USA) 264,49, 9. Daniel Grassl (Tal.) 263,71, 10. Nika Egadze (Gruz.) 260,27, ..., 24. Adam HAGARA (SR) 202,38