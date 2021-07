Zlato v BMX získal Holanďan Kimmann, obhajca Fields po páde nenastúpil

muži - finále:



1. Niek Kimmann (Hol.) 39,053 s, 2. Kye Whyte (V. Brit.) 39,167, 3. Carlos Alberto Ramirez Yepes (Kol.) 40,572, 4. Sylvain Andre (Fr.) 40,676, 5. Alfredo Campo (Ekv.) 40,705, 6. Romain Marieu (Fr.) 41,952, 7. Joris Daudet (Fr.) - nedokončil, 8. Connor Fields (USA) - neštartoval

Tokio 30. júla (TASR) - Zlato v cyklistických pretekoch BMX na OH v Tokiu získal Holanďan Niek Kimmann. Striebro vybojoval Brit Kye White, bronz Carlos Alberto Ramirez Yepes z Kolumbie.Obhajca zlata Connor Fields z USA v semifinálovej jazde ťažko spadol a z trate odišiel až s pomocou zdravotného personálu. Postup do finále si napriek tomu zaistil, no nemohol v ňom nastúpiť.