Zlato v C1 na 1000 m získal suverénne Čech Fuksa

výsledky:



1. Martin Fuksa (ČR) 3:43,16 min, 2. Isaquias Queiroz (Braz.) +1,17 s, 3. Serghei Tarnovschi (Mold.) +1,52, 4. Zachar Petrov (NŠ) +2,12, 5. Carlo Tacchini (Tal.) +5,81, 6. Wiktor Glazunow (Poľ.) +5,89, 7. Balázs Adolf (Maď.) +6,67, 8. Sebastian Brendel (Nem.) +8,28, B-finále: 9. Catalin Chirila (Rum.) 3:47,48, 10. Jose Ramon Pelier Cordova (Kuba) 3:48,58

Vaires-sur-Marne 9. augusta (TASR) - Český reprezentant v rýchlostnej kanoistike Martin Fuksa triumfoval na OH v Paríži v C1 na 1000 m. Úradujúci majster sveta vyhral A-finále systémom štart - cieľ výkonom 3:43,16 minúty a stanovil najrýchlejší čas olympijskej histórie. Striebro si vybojoval Brazílčan Isaquias Queiroz a bronz putuje do Moldavska, o čo sa postaral Serghei Tarnovschi.Tridsaťjedenročný Fuksa je trojnásobný majster sveta a trinásťnásobný medailista zo svetových šampionátov, na ME získal dvanásť titulov a dokopy 16 cenných kovov, no na olympiádach sa mu doteraz nedarilo. V dvoch predchádzajúcich pokusoch v Riu de Janeiro 2016 i v Tokiu 2020 skončil zhodne na piatom mieste. Tentokrát však od úvodu finále dominoval a najviac mal až takmer desaťmetrový náskok pred konkurentmi. Záver mohol trochu vypustiť a priblížil sa k nemu obhajca zlata Queiroz, ktorý získal už piatu olympijskú medailu. Tarnovschi si zopakoval bronz spred troch rokov z Tokia.," citoval Fuksu portál idnes.cz.