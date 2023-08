Zlato v časovke juniorov získal Chamberlain, 14. Schwarzbacher

MS v cyklistike



časovka juniorov (Stirling - Stirling, 22,8 km) :

1. Oscar Chamberlain (Austr.) 28:29,62 min

2. Ben Wiggins (V.Brit.) +24,78

3. Louis Leidert (Nem.) +34,11

... 14. Matthias SCHWARZBACHER +1:24,75

16. Dominik DINÁR (obaja SR) +1:30,93

Glasgow 11. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Oscar Chamberlain si vybojoval titul majstra sveta v piatkovej časovke juniorov na MS v Glasgowe. Na 22,8 km dlhej trati so štartom i cieľom v Stirlingu zdolal Brita Bena Wigginsa o takmer 25 sekúnd. Tretí skončil Nemec Louis Leidert (+34,11).Z dvojice Slovákov sa na zvlnenej trati so záverečným stúpaním na kockách na Stirling Castle (800m/5,4%) viac darilo Matthiasovi Schwarzbacherovi, ktorý obsadil 14. priečku so stratou 1:24,75 min. Slovenský šampión v tejto kategórii Dominik Dunár skončil na 16. mieste s mankom +1:30,93. Klasifikovali 71 jazdcov.Na elitnú desiatku stratil Schwarzbacher 25 sekúnd a zaznamenal najlepší slovenský výsledok v juniorskej časovke na MS od roku 2002, keď v Belgicku skončil na 10. mieste Matej Jurčo. O rok neskôr v Kanade bol Peter Velits na 14. priečke, pripomenul špecializovaný portál cycling-info.sk.